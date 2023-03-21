桃竹苗分署8場交流活動 協助雇主進用身障者

為建立桃竹苗地區企業雇主進用身心障礙者經驗交流平台，宣導政府就業促進服務相關資源，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署於3月31日起至6月將辦理8場次雇主定額進用交流活動，邀請超額進用身心障礙員工的廠商分享經驗，打破雇主進用身心障礙者的迷思，鼓勵轄區企業運用政府資源，共同為身心障礙者量身打造友善職場。

為保障身心障礙者就業機會，身心障礙者權益保障法第38條第2項規定，私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在67人以上者，進用具有就業能力身心障礙者人數，不得低於員工總人數1%，且不得少於1人；勞動部核釋身心障礙者權益保障法第96條第2款，若義務單位無正當理由未足額進用身心障礙者，除應繳納差額補助費外，5月1日起地方政府可開罰最高新台幣10萬元。桃竹苗分署考量到轄內企業進用身障人才的需求與困境，積極建構通用性進用身心障礙者的模組，連結轄內所有政府資源，客制化媒合企業既有職缺，或規劃創造新職缺，協助未足額企業解決進用身心障礙者的困境。

圖/桃竹苗分署提供

今年初，桃竹苗分署進場協助達盛機械工程股份有限公司成功進用1名聽語障身心障礙者。達盛公司總經理特助何先生表示，公司依法需僱用身心障礙者，但考量職場工作環境安全、專業技術等因素，遲遲未有合適人選，直至遇到重度聽障求職者小華(化名)，公司因從未僱用過聽覺障礙類型身障者而猶豫不決，經桃竹苗分署協助提供職務分析服務，針對小華的工作職務、環境安全、溝通策略等進行合理調整，並結合職務再設計資源，讓小華初入公司立即有手語翻譯員進行10小時的手語協助，連工安課程也因手語翻譯建立完整正確觀念，並建立一對一的職場工作支持者，落實職場無障礙。

桃竹苗分署身心障礙者定額進用交流活動，邀請廠商分享成功進用經驗，如公司高階主管或決策者的支持、內部協作過程、人員招募與培訓、職務再設計等，讓更多企業及民眾更了解身心障礙朋友，促進雇主創造就業機會，發揮企業社會責任。桃竹苗區有意願或有定額進用需求的企業單位，可上桃竹苗分署網站(thmr.wda.gov.tw)最新消息查詢，或洽詢桃竹苗分署各就業中心、桃竹苗區身心障礙者職業重建服務資源中心(03)524-4481。