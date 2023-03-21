2023稻江商職觀光事業科「遨遊．Your life」成果發表亮眼

由臺北巿稻江商職觀光事業科主辦的「觀光事業科成果發表會」，於3月17日（星期五）假台北市青少年發展處盛大開幕，成果展出及表演精彩絕倫，讓參與的家長及學子們留下美好回憶。

稻江商職是一所以探索、發展學生未來可能性為目標，追求學用合一的優質學校觀光事業科，多年來以培育國內外觀光產業專才為務，致力推動多元休閒結合生活文化，讓學子們未來需要的專業技能在課堂上就已扎根，而發表會上第一個表演「穿越時空，回到未來！酒調動你心扉」正是一次學用融合的精采體現！在現場觀眾們聚精會神地注目下，學子們一展苦心鑽研許久的創意酒譜，複雜多樣的器具在手中婉轉流暢的舞弄，並搭配精心挑選的節奏音樂律動，讓現場調酒宛若一場前所未有的視聽饗宴。稻江調酒隊從傳統的酒杯中，演繹出未來無限發揮的可能！

稻江商職觀光事業科學子們於成果發表會帶來精采表演。圖/稻江商職提供

而如此精湛的技藝演出，正奠基於林校長淑珍女士，多年來對全國技術士證照檢定不遺餘力的推動；校內專業大樓不僅設置為飲料調製丙級國家考場，所聘師資專業程度更廣受業界認可，且有本校畢業傑出校友！在指導學生專業知能之餘，更多了一份對學弟妹成功的殷殷企盼。是以觀光事業科，除曾在「2021 MONIN CUP盃」國際調酒大賽中奪得高中職傳統調酒組的銅牌獎及佳作的殊榮，於2022年更獲得全台獨一無二，與知名調酒產業「LIQUID ART飲識液術」的簽約，稻江調酒隊將獲得高端品牌形象與專業場地的長期配合，學習優勢不言可喻，他們將更上層樓！

(工商時報提醒您 未滿十八歲禁止飲酒、酒後不開車，安全有保障)

「遨遊．Your life！」的另外二大亮點，便是「三莊W特色班」與「三誠棒球隊」，發表會上以影片記錄兩班學子們豐富的學習歷程！W特色班，即是稻江商職與萬豪國際旗下的W飯店結為合作夥伴，所共同推動的五星旅館專才實務特色專班，學生不僅於高檔次國際酒店中學習實務技能，觀摩有別於傳統餐飲產業的經營模式，自身的氣質與文化涵養也在環境薰陶下逐步獲得提升。此外，市內同樣知名的五星飯店如：台北圓山、台北喜來登、寒舍艾美，均為長期以來合作對象，都能發現稻江學子辛勤服務的身影；遵循法規、制度健全、訓練完善、薪資穩定，選擇安心有保障的實習環境，是林校長淑珍女士在推動產學合作時的堅持，讓做中學的學子兼顧經濟需要，令稻江商職課後工讀遠近馳名。

稻江商職觀光事業科學子們於成果發表會表演活力四射。圖/稻江商職提供

而復觀三誠棒球隊「稻江商職青棒隊」，自2019年重新成軍以來，也同樣有著毫不遜色、精彩亮眼的成績。2022年的賽季中，稻江青棒曾攻獲以下戰績：111學年度高中棒球聯賽（木棒組）24強、111年臺北市學生棒球秋季聯賽（青棒甲鋁棒組）季軍、111年臺北市學生棒球秋季聯賽（青棒甲木棒組）亞軍、第三屆環球盃全國高中棒球邀請賽亞軍。而在眾所周知的臺版甲子園──「黑豹旗賽事」中，球隊一展平日集訓積累的實力，球員展現高度的技巧與默契，成功在第十屆黑豹旗高中棒球大賽中奪取全國第七名！向各界證明稻江青棒真的復出了！紀錄影片中，每一座獲得的獎盃，可謂都鎔鑄了球員們平日奮鬥苦練、魔鬼訓練下揮灑積累的汗水；俗話說台上一分鐘，台下十年功，球隊學子為了集訓，往往揹著行囊，住宿過團體生活，有些甚至離鄉背井，遠從南部、花東負笈而來；但又須再度開拔到其他縣市參加比賽或訓練，少則數週多則一月，箇中甘苦實難以名狀，而一切努力拚搏只為有朝一日，能揮棒敲出球隊，也敲出自己人生的全壘打！

「遨遊．Your life！」本次稻江商職觀光事業科發表會，無論在技藝、實習、競賽三方面上，都向社會各界講述了許多技術型高中學生努力有成的精采故事，充分表達自我實現，遨遊生命的主題！學習的歷程不僅成為生命中珍貴的內涵，也可以是現實中通往成功的憑藉，稻江學子們畢業後，只要能常保初心，善加利用所學知能，持續自我磨練精進，必能於職場、產業界找到更大的揮灑舞台。