顛覆傳統新思維 品傳媒正式上線

隨著時代的推進，從以往的傳統紙媒發展至今的AI時代，網路媒體已成為傳播最迅速、民眾獲取訊息的最佳來源，也顛覆了大家閱讀的習慣，也因此網路媒體正式進入戰國時代，自媒體不斷的如雨後春筍般成立，但如何在快速推陳出新的網路世界佔有一席之地就成為媒體經營者必修的課題。有鑑於此，在網路行銷擁有豐沛資源與經驗的大郁斜槓工作室與在媒體及整合行銷領域有數十年實戰經歷的史瑪特百業有限公司攜手合作，正式推出品傳媒網路新聞平台，期望能成為各級政府與民眾間最佳的溝通管道，將台灣社會的真善美傳達到世界每一個角落。

整潔明亮的工作環境讓夥伴們更輕鬆自在、充滿幹勁 圖/業者提供

品傳媒是由具有媒體、公關、行銷、企劃、資訊、產業輔導專業之夥伴所成立，主要針對國會法案推動及政府相關政策做最快速的報導，並就相關議題做深入分析，讓讀者能夠接收到最正確的資訊，成爲政府與人民間溝通的最佳橋樑。而品傳媒的品字有三個口，分別代表政府與民代的爲民喉舌之口，人民與產業的建言需求之口以及媒體第四權的監督公義之口，期許在三個口的順暢溝通與相互支持下，能讓社會更友善、更進步、更具競爭力。

品傳媒共同創辦人暨執行長史瑪特百業有限公司總經理謝振維指出，史瑪特百業長期深耕媒體關係與政府、企業、社團人脈資源整合，除承接多項政府、企業及社團國內外大型活動外，也積極整合資源，提供具體有效之行銷方案，為提升企業效能與擴大經濟利益成果卓著。本次與大郁斜槓工作室合作，盼望運用媒體及資源整合，能呈現出不一樣的媒體新視野，帶來全新的體驗。

品傳媒共同創辦人暨資訊長，大郁斜槓工作室總經理陳郁婷表示，大郁斜槓工作室專精品牌CI規劃、網站架設、SEO與新聞媒體，主打一條龍服務，可全方位滿足客戶的需求，打造出優質、友善的網站使用空間，並且透過精準網路行銷與SEO為客戶帶來更龐大的經濟效益。這次很開心有機會與史瑪特百業有限公司攜手打造全新媒體平台品傳媒，期望在強強聯手下，能帶給台灣社會更多正向新聞的能量。相關詳情請上品傳媒官網: https://pinnews.com.tw