戀大地．展風情 「大地畫會」46週年特展至3/22

「大地畫會」成立於1976年，畫會成員評選嚴謹，主要包括藝術工作者、大學教授、學校校長、老師、建築師、醫師、以及律師等；由於會員所從事的職業迥異，各具獨特見解、思維，經常齊聚寫生，相互切磋激盪，時有亮麗的表現。又因為不同管道學習美學，迥異的職場歷練，萌生多元創作理念，配合技法妙用，畫作姿態萬千，各有神韻。「大地畫會」會員作品曾多次參賽獲獎，會員作品甚被收藏，亟具傳習價值。

本年三月「大地畫會」30位會員在台北市南海路47號「國立臺灣藝術教育館」1、2樓展出約百幅作品，主題為「戀大地、展風情」，引起相當多愛好藝術民眾的關注與群組討論。這回畫展的最後兩天，3月21、22日上午09:30～11:30因應要求，以三幅「抽象畫」參展的謝文倩律師將親自導覽解說。

這三幅作品「悠活」、「驚夢」、「崛起之後」懸掛在2樓左側；描繪當代台灣悠活是理想境界、驚夢則為現實牽絆、崛起之後當須如何反思？其中，企業家捷雲詩人被「驚夢」強烈吸引，觀後回應：「每次看妳的畫作，色彩佈局總是飽滿賞目，今天這幅《驚夢》，尤其會產生被衝擊的力量，我駐足看了許久（可惜沒能聽到您的解說），是全場讓我印象最深的一幅，真棒！」。

觀賞謝律師的三幅抽象畫作，貫穿當代主題導入其擅長傳遞速度的光影佈局，掌握意念、心境；包羅議題闡述「悠活」、「驚夢」、以及「崛起之後」三部曲；深思台灣前行無法止歇，但激情「戀大地」，與自然環境和平共存，方能健康「展風情」。

悠活

「悠活」30F創作理念： ～作者鍾愛「壯世代風情」，關注當代生活元素；遂而隨性繪塗亮麗的多層次色彩結構，融入東方秘然簡約線條筆觸；瀟灑玩味於光影、空間、變形、以及意象的磊疊樂趣，厚實傳遞「悠活」認知革命訊息，舒心立體舖陳創意在畫面裡。

驚夢

「驚夢」40F創作理念： 顯然作者內心激盪悸動，藉由狂野色彩活潑表現，並運用游移交錯及承載速度感的綫條，道來去年迄今世界局勢詭譎驟變；如夢境般的模糊摩擦肌里，整體畫面分佈扭曲變動的層次空間，以抽象意念傳遞恐怖及驚懼的心情。

崛起之後

「崛起之後」30F創作理念： 作者在形式上流暢運用當代藝術語彙、符號，以抽象意念為基調，流暢佈局、填色活潑。構圖中勾勒多條概念性軸線，先由竄出海面的潛水員，象徵台灣崛起力量；再藉急駛貨輪上各式現代建設，展示台灣經貿發展豐碩成果；惟亦對比反思，爰著塗繪身軀淌血的紅色鯨魚，及面露悲悽的漁民影象，重重警示台灣於經濟發展急速崛起之後，亦應時時關懷海洋生態。