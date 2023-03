海大與紐澤西理工學院簽MOU 迎向智慧航運新未來

國立臺灣海洋大學推展國際學術合作,迎接未來智慧共榮新趨勢。3月17日海大與美國紐澤西理工學院 (New Jersey Institute Of Technology, NJIT)簽署合作備忘錄。本次備忘錄由國立臺灣海洋大學許泰文校長,與紐澤西理工學院Dr. Teik C. Lim校長代表簽署,協議強化兩校間海事、海運、海洋工程等領域的師生與研究人員的交流交換。透過兩校智慧運輸、港埠與海洋工程的學術基礎,加以產業的合作與投入,建立兩校長期互訪、互助的協作平台。

紐澤西理工學院是美國前50大國立大學之一,一年挹注逾1.6億美元投入研究,獲卡內基分類(Carnegie Classification)為研究最高等級R1;其在工程、資訊科學、電子系統、遊戲設計等領域的影響力,在Money、Fortune、Quacquarelli Symonds、College Factual的評選上,皆名列全美前茅。紐澤西理工學院獲富比世評選為全美提升學生社經地位第一名之大學,同時獲PayScale等機構評選為投資報酬率頂尖的大學。為鼓勵新創產業發展,紐澤西理工學院創設11萬平方英尺的新創空間VentureLink,是該州最大的育成基地。

海大與NJIT建立智慧運輸、港埠與海洋工程等領域的長期互訪互助協作平台。圖/海大提供

本次簽約的美國紐澤西理工學院參訪團成員,包括校長Dr. Teik C. Lim及夫人Mrs. Gina Lim、副學術事務長Dr. Edwin Hou、NJIT校友知名財務工程公司CEO Mr. Jordan Hu。同為NJIT校友的海大航運管理學系主任蔡豐明教授也接待了本次參訪團。期待透過本次合作備忘錄的簽立,連結海大在臺灣累積深厚的海運海事學術與產業互動底蘊,藉由國際化的科學合作,共同引領國際迎接智慧運輸的新時代。

海洋大學於參訪會中,向紐澤西理工學院訪問團一行,分享海大產學合作的成果。海大除以科研技術支援臺灣各大產業實踐環保與能源升級,同時鼓勵以學術導引產業投入,相關成果日前更受到總統接見肯定。紐澤西理工學院訪問團一行會後參訪振動與噪音工程研究中心,展現海大以工程技術與專業服務,提升各界產業永續。