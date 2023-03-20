商研院輔導專業受肯定 馬國第一大電器商跨海取經

馬來西亞最大電器連銷企業新興電器創辦人林金興執行主席率領公司內部一級主管來台展開三天參訪行程，今（20）日為參訪首日，商研院(CDRI)許添財董事長、院長王建彬親自接待參訪團。林金興分享上個世紀80年代成立新興電器時即因來台取經連鎖店經營模式而成功在馬來西亞拓展市場，因此，台灣零售市場的發展模式是值得學習。

新興電器對商研院推動AIOT精準行銷數位轉型、跨域整合平台經濟與創新商業模式深感興趣，今年2月起也將委託商研院辦理為期10個月的「平台經營模式實務訓練課程」。商研院(CDRI)許添財董事長於致詞時表示，非常榮幸受到馬來西亞最大的連鎖電器—新興電器跨海的委託輔導，特別歡迎新興電器創辦人林金興執行主席率公司高級幹部前來參訪並展開一系列典範企業的觀摩。本次合作將以商研院(CDRI)輔導企業平台經營模式的實作經驗，結合最新數位轉型、社群經營與精準行銷，協助新興電器內部做一系列完整的教育訓練，進而促進公司邁向國際化全方位發展。

許添財並透露，從外國前來接洽合作委託品牌行銷輔導的新創廠商，除東南亞國家外，更有來自日本、美國，以及有需本院服務團隊全程以英語溝通的外商公司。

馬來西亞最大電器連銷企業新興電器創辦人林金興執行主席率領公司內部一級主管來台展開三天參訪行程，首站由商研院安排一系列新零售課程。圖／蔡淑芬

1989年創立的新興電器(SENHENG)，品牌成立迄今已成為馬來西亞最大的連鎖電器，更是當地3C專賣賣場的龍頭和代表。商研院(CDRI)特別為新興電器量身打造一系列的「平台經營模式實務訓練課程」，一連三天來臺參訪中也安排豐富多面向的內容涵蓋：首日上午由OPEN LIFE 智慧時尚以及雲飛傳媒(BayPay)分享金融科技平台、區塊鏈貨幣與發券系统、電子商務平台經營、OMO行動商務應用等觀點。此外，更規畫見學交流，前往威許移動，Ocard奧理科技、宅妝(愛實境iStaging)、新漢智能系統、沛星互動科技，以及三創生活園區等實地參訪。

商研院CDRI王建彬院長亦表示，商研院過去以來執行國內民間委託案，包括經營模式發展、策略發展與精準行銷、消費者行為研究、海外落地等需求超過百家企業，成功協助企業提升獲利能力、業績明顯成長、提高市場占有率、媒合商機與海外具體落地。此次國外委託案，更顯示商研院的專業顧問輔導能力已引起新南向國家注目並具體委託施行教育訓練與研究。期望以此為起點，雙方深度交流與合作，互利互惠創造新藍海商機。