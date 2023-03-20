聖約翰舉辦超融合雲平台講座　介紹新技術

為增進教職員同仁對超融合雲平台最新技術的認識，聖約翰科技大學研究發展處邀請堆疊(Bigstack)聯合創辦人郭晉愷董事，以「Bigstack Cube OS」為題進行演講。堆疊公司希望與聖約翰科大產學合作，就校方教學需求及校友企業服務等，提供最新的超融合基礎架構(Hyper-converged infrastructure，縮寫爲HCI)，幫助企業提升營運效能、降低成本。

聖約翰科技大學何東晧副校長指出，堆疊公司是一間成立於2018年的新創公司，核心成員是由一群在世界頂級資訊大公司歴練10餘年的優秀軟體工程師所組成，提供簡單易於維運的IT架構軟體產品，協助客戶打造私有雲平台與邊緣運算環境。學校希望引進業界最新技術，讓教職員及學生了解不同領域發展的可能性。

聖約翰科技大學何東晧副校長希望透過堆疊公司的「Bigstack Cube OS」講座，希望引進業界最新技術，讓教職員及學生了解不同領域發展的可能性。圖／聖約翰科技大學提供

堆疊聯合創辦人郭晉愷董事表示，一般企業的IT機房多為傳統三層式架構，無論企業規模大小，IT機房都是由個別獨立的運算器、儲存裝置、網路硬體設備組成，且皆採用三層式架構，硬體成本較高，且需耗費人力維護。而超融合架構只需要使用X86伺服器，透過雲端整合技術，就能以垂直或水平方向擴充架構，不需架設專用網路，可以減少資金支出，後續也可以直接增加容量，不用再增加硬體配置，更不會造成系統中斷。藉由超融合架構，能夠幫助企業有效降低營運成本。

郭晉愷董事以該公司為台灣知名頂大及知名紡織廠所提供的最佳解決方案為例，超融合基礎架構提供持續及暫時的虛擬桌面，可以快速讓教職員生透過網路存取資料，資料不落地，安全性能得到全面的提升，就算負載超量，也能正常運作，CMP讓使用者的操作更加便利。而知名紡織廠更在使用這項最新技術之後，機台稼動率提升12%、生產良率提升20%，預期3年後，膜品銷售的生產效益將成長達50%。

郭晉愷董事利用Q&A時間，解答聽眾的提問。圖／聖約翰科技大學提供

郭晉愷董事說，超融合基礎架構技術在國外發展已有10年時間，國內較少公司推廣，雖然軟體創業非常辛苦，但該公司營運第2年就已獲利。他認為超融合雲平台技術管理上簡單方便、硬體成本與佔用空間少，加上靈活的擴充能力，很適合發展中的中小型企業。若有適當機會，他很樂意向聖約翰科大的校友企業說明介紹。

「擁有這個技術，起薪至少7萬起跳」，郭晉愷董事表示，雖然軟體技術不容易學習，但如果具備這項技術，業界起薪至少7萬起跳；資深的軟體工程師更有15至18萬元的薪資基本行情。他希望能與聖約翰科大合作，開設相關課程，幫助學生在畢業之前就能學會此項技術，增加自己的職場競爭力。