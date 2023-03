成大攜手德國達姆工大簽署國際聯合實驗室合作意向

加入後摩爾時代新賽局 促進人工智慧積體電路臺德合作

全球迫切需求高速運算晶片,國立成功大學材料系陳貞夙教授研究團隊與達姆工大材料系Lambert Alff 教授(音譯:藍伯特·艾福)研究團隊日前(17)日上午,在成大勝利校區未來館簽署「國際聯合實驗室(IJRLs)」合作意向,將致力結合臺德兩校電子材料及仿神經型態運算研究量能,發展可應用在高效能運算 AI 晶片的新穎材料,共同開啟後摩爾世代人工智慧積體電路的新篇章。

臺灣半導體產業發展世界矚目,本次跨國尖端科技實驗室簽約備受各界期待。17 日簽約典禮現場,包含:德國在臺協會處長許佑格、臺北德國學術交流資訊中心主任金郁夫等人皆出席見證。許佑格處長分享參加台灣國際層級高科技論壇,包括TSMC創辦人張忠謀先生與《晶片戰爭》(Chip War)一書作者Chris Miller對談、日前臺德合辦的「2023台灣永續峰會」,也有德國大廠西門子主力支持,深刻感受高科技是改善地球、提升人類生活的解方,很高興來到成大見證成功大學與達姆工大的半導體領域建立技術合作。

成大校友默克集團高雄廠總廠長林繼勇也表示,默克位於德國的總部就跟達姆工大比鄰而居同在達姆斯塔特市,雙方產學合作素有淵源,分別是德國舉足輕重的科技企業與大學;默克公司在台灣確認投注高額資金於高雄設置據點,對於台灣德國的產學合作發展也樂觀期待。

達姆工大副校長Thomas Walther(中)(17)日率團拜會成大副校長莊偉哲(左三),雙方於「達姆工大亞洲辦公室」合影。圖/成大提供

國立成功大學是德國達姆施塔特工業大學(Technical University of Darmstadt ,TUDa)在臺灣合作最長久的學校。(17)日上午達姆工大副校長Thomas Walther(音譯:湯瑪斯·瓦爾特)率團拜會成大副校長莊偉哲,希望強化雙方逾30年的合作基礎,拓展人工智慧、老年學等前瞻研究,並透過駐地辦公室共同參與例如歐盟 Erasmus+等國際交流計畫。

成大與達姆工大自 1987 年簽約,2019 年更在成大設立「達姆工大亞洲辦公室」,是臺灣首次有德國大學設立辦公室據點,雙方合作密切。成大國際長林建宏表示,兩校密切交流「達姆工大亞洲辦公室」扮演至關重要的角色,透過駐地辦公室深化在地連結,居中聯繫並促進兩校教學、研究等國際合作發展,雙方合作的領域廣泛,包含:物理、太空、機械、材料、土木、建築、水利、電機等,相信本次簽署的國際聯合實驗室(IJRLs)也會開創新的合作典範。

達姆工大副校長Thomas Walther(音譯:湯瑪斯·瓦爾特)表示,小時候曾來過臺灣旅遊,對臺灣印象深刻;很難想像2023年的今天是以學術交流合作的身份再訪臺灣。本次簽署的是達姆工大第一個國際聯合實驗室(IJRLs),很期待也很看好未來發展。

達姆工大此行亦參訪成大理學院、成大前沿量子科技研究中心,也透過研討會(NCKU-TUDa Workshop on Memristor Technology -from material to energy efficient computing)活動與電子材料及仿神經型態運算相關領域的校內外學者專家互動交流,期待共同推動更為豐富的研究與教學合作發展。

相關研究主持人成大材料系陳貞夙教授與貴重儀器中心主任陳昭宇教授,於Lambert Alff 教授研究團隊來訪期間,3月14日與3月16日在成大另舉辦研討會Workshop on Memristor Technology – From Material to Energy Efficient Computing,探討人工智慧(AI)與5G科技大步發展,結合邊緣運算與大數據分析,仿造人腦神經型態運算之AI晶片,如何成為促使產業由「自動化」邁向「智動化」之重要動力。本研討會邀請臺灣、德國、西班牙共24位學者專題演講,以憶阻器為核心技術(Memristor Technology),觸及主題包括憶阻器材料、憶阻器物理模型、憶阻器電路系統架構、感測元件以及精密材料分析。藉由跨國、跨領域(材料,電機,資訊,物理)研究交流,發展應用於高效能仿神經型態運算晶片的硬體架構,匯集工學院、電資學院、理學院、半導體學院教授及學碩博學生聽講交流。

成立於 1877 年的達姆施塔特工業大學(又稱 TU Darmstadt)位於在德國有「科技城」稱號的黑森邦達姆施塔特;在工程學、自然科學、建築學領域享有很高的學術盛譽,是各邦聯州自德意志聯邦共和國誕生以來,第一個自主辦學的公立大學。