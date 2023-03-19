陽明交大攜手加拿大國家研究院簽署MOU 深化雙邊合作

因應全球化人才培育及持續增強台灣國際學術影響力，16日加拿大國家研究院(National Research Council Canada, NRC)及加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)訪問陽明交大，洽談雙方合作事宜，並於交大校區簽署合作備忘錄(MOU)，開啟更多實習與研究機會，以升級多邊合作關係。

加拿大國家研究院(National Research Council Canada, NRC)為加拿大最大聯邦政府科學研究發展機構，轄下14個研究中心分布加拿大各省。該院於1916年設立迄今，在加拿大扮演企業創新、優先公共政策支持者及科學知識之促進三大核心之重要角色，為加拿大研究及創新系統中產學間重要聯結者。

16日與陽明交大簽署之合作備忘錄由陽明交大蔚順華副校長與加拿大國家研究院院長Iain Stewart代表雙方簽署。根據該備忘錄，陽明交大與加拿大國家研究院雙方將盡力促成研究人員與研究生的學術合作，並努力為彼此提供互訪交流的機會、深化科學合作，如規劃跨國實習、研究計畫以及雙聯學位等。

與會嘉賓共同合影。圖/陽明交大提供

會談中新世代功能性物質研究中心(CEFMS)許千樹主任進行中心簡報，並特別介紹與加拿大國家研究院的訪問紀錄，表示雙方已有多年學術合作，日後將持續探討共同合作之研究計畫、促進人員與研究生之互訪交流。土木工程學系系主任林子剛教授亦與加拿大國家研究院代表研究人員展開精彩的對話，雙方將擴大原有合作規模，針對頂尖科技及工程領域推展教學與研究合作。

本次MOU簽署儀式及交流訪問圓滿結束，後續將與國家科學及技術委員會(NSTC)及有關研究單位深入討論，確認補助方案及研擬互惠互利之合作模式，期待在原有學術基礎上推進師生與跨國單位在教育、研究、創新之合作。