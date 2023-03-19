勞動部「大專青年預聘計畫」 培訓大專青年接軌職場

勞動力發展署北分署推動「大專青年預聘計畫」，近期辦理多場說明會及媒合活動，目前已有10所大專校院結合35家重點產業企業，預計培訓近300位同學，由學校提供實務或訓練學程、企業提供中階技術以上職缺，協助畢業前一年在校生學習5+2產業的關鍵技術，提早就業接軌職場。

「華夏科技大學」智慧電動車設計開發實務學程與「和運租車股份有限公司」112學年度共同合作預聘計畫，提供電機工程師職務訓練;其關係企業「和雲行動服務股份有限公司」為擴大產學合作藍圖、補足人才缺口，也透過本分署專案媒合，分別與「中國文化大學」不動產與環境永續經營管理實務學程，以及「宏國德霖科技大學」物聯網暨自駕技術培訓實務學程簽訂產學合作契約，提供不動產與環境永續經營管理人員及軟體設計工程師等工作崗位訓練。「和雲行動服務股份有限公司」人資專員林雅雯小姐表示：「優秀適性的人才不易尋得，勞動部『大專青年預聘計畫』，透過長期間的工作崗位訓練，有助培養新進員工對公司文化的認同，以及中、高階技術的養成，最重要的是鼓勵青年畢業後繼續留任，無縫補足產業人才缺口」。

勞動力發展署北分署謝宜容分署長指出，「大專青年預聘計畫」協助媒合學校與企業共同培訓人才，透過更開放的資訊與合作平台，讓學校與企業有更多交流合作的機會，分署也將持續辦理媒合活動。

「大專青年預聘計畫」目前還有補助名額，歡迎有意願參的大專校院、企業，把握機會儘快辦理申請，洽詢電話：北分署創客基地(02)89956399分機1805林小姐。更多「大專青年預聘計畫」資訊及申請表件，請至「青年職訓資源網」(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/)查詢。