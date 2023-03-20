命理師李奇峰：春分是一年中超強旺運好日子

民間習俗文化中，一年中有幾個百無禁忌的好日子，在傳統的中華文化中，更是將人與時間、空間視為生命的共生體，所以特別著重時間點，而每年這些超強且百無禁忌的日子則被稱為「天赦日」，這天一般民間活動中，大多都用來祈福、消災、補運、補財庫、和解訴訟官司、解除冤業、懺悔反省、還有各種祭祀活動也會趁這一天，較無太多的禁忌限制下去完成。

天赦日為何有這麼強大的作用性，根據古書《天寶曆》所記載：「天赦者，赦過宥罪之辰也，天之生育甲與戊，地之成立子、午、寅、申，故以甲戊配成天赦，其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠），若與德神會合，尤宜興造。」而大羅府主持法師李奇峰對其做清楚的解說，古書說的辰是時間的代表，而強調甲、戊兩天干，子、午、寅、申四地支，干支是早期用以紀錄時間所用，重要的是干支所呈現的背後內涵，甲是代表第一，戊是象徵乘載萬物的大地，子是陰氣的代表、午是陽氣的代表，寅是四季之始春天的代表也是陽氣初發，申是通天達地的代表陰氣初現。

命理師李奇峰：春分是一年中超強旺運百無禁忌的好日子 。圖/業者提供

另外天赦日有個嚴格的限制條件如下：

春季(農曆1-3月寅卯辰月)：當日干支為戊寅日。

夏季(農曆4-6月巳午未月)：當日干支為甲午日。

秋季(農曆7-9月申酉戌月)：當日干支為戊申日。

冬季(農曆10-12月亥子丑月)：當日干支為甲子日。

符合上述的原則規範才會是真正的天赦日，大羅府命理師李奇峰老師表示，古書認為天是一種能量的起源母體，當在四季的月份裡面，又碰上符合的干支日，這時候天的能量就需要大量的分配在這些時間點上，在某個觀念只要大量過度佔用就是一種罪過(就像母親懷胎孩子此時的母體是大量消耗能量的)，但又屬自然而然的無心之過，所以從天道的立場而言，特別去憐憫與赦免其罪過，即有現行流傳的天赦日一說。另外李奇峰也說明，不同季節的天赦日有不同的作用，春季一年之始的天赦日適合用作祈福補運補能量，夏季的天赦日適合行祈福與消災各半，秋季則適合做解冤、和解訴訟官司、懺悔反省，冬季則與夏季相同，適合祈福消災各半的活動，民眾有意改運跟親洽大羅府或太陽神塔羅，李奇峰老師接受現場諮詢服務。。