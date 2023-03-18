和風國際政經學院結盟生生之美平台辦系列讀書會

國際政經的情勢會影響到企業的全球佈局，會影響到每個人的財務規劃。在這地緣政治牽一髮動全身的新時代，俄烏戰爭影響到國際經濟情勢，也影響到每個人的生活，可是您又對俄烏戰爭有多少的了解 ? 美中對抗，讓台灣處在風口浪尖，您對美中對抗的格局又了解多少 ？如果這些問題您都關心，但都缺乏深入的了解，「和風國際政經學院」的系列課程，可能就是您最需要的教育投資。

「和風國際政經學院」是台灣目前唯一，在校園以外可以接觸那麼多業界權威的專家學者，一起學習國際政經情勢的教育平台。對於平常沒有涉獵國際政經情勢的人，就是充電的最好機會。透過與台灣知名的科技電商「生生之美線上教育平台」引流全世界，天涯若比鄰，讓普羅大眾均可參與課程。參加課程目前有三個方式 : 1.講師在台北實體教室，有同學實體上課。2.錄影教學後連線台中教室討論+QA+新型讀書會。 3.純線上獨立上課吸收探討。

目前，「和風國際政經學院」一年有兩季課程，分別於三月與十月在台北開課，今年特別連線台中『皇家NTC商務中心』，每一季12講。每個星期三晚上19:00–22:00上課。每次邀請一位學者專家講一個國際政治或經濟的主題，很適合企業主、高階經理人、專業人士、銀行理財顧問、高科技公司研發法務人員、老師、培訓師、管顧、教練、社團的領導者，學員們可以自由選修也可以全修，還可以一家公司購買一定的名額，指派不同的同仁們前來上課。凡您有興趣學習，這十二堂主題重中之重的正知見，變化時常有題材甚至有黑天鵝是很精彩的國際政經課程。

圖/皇家NTC商務中心提供

據「生生之美線上教育平台」執行長黎小美表示，藉由線上與線下同步上課方式，O M O課程可以互動探討和交流也能夠存下來重新觀看和學習，遠距離學習又如同親臨，中南部的同學們，可以直接在線上上課，省去舟車勞頓之苦。相關訊息及報名方式請參考下列：「和風國際政經學院」課程報名的Line ID :metanoia2022 報名電話0911-388376 官網: ilove5201314.com生生之美。

圖/皇家NTC商務中心提供

劉必榮教授指出，「和風國際政經學院」目前已經進入第10年！政經學院一年兩季，每季12講，按照地理位置，為大家請到研究該地區政治與經濟的最頂級學者專家們，來跟大家分享該地區的最新的國際政經情勢，提升與時俱進的國際見聞。

3/22 展望2023國際政治情勢（劉必榮教授/東吳大學）

3/29 展望2023國際經濟情勢（呂忠達老師/金融研訓院）

4/12 中國大陸經濟情勢（劉孟俊教授/中華經濟研究院）

4/19 中國大陸政治情勢（張五岳教授/淡江大學）

4/26 東南亞政經情勢（劉必榮教授/東吳大學）

5/3 東北亞政經情勢（何思慎教授/輔仁大學）

5/10 印度政經情勢（方天賜教授/清華大學）

5/17 美國政治情勢與美中台三邊關係（袁易教授/政大國研中心）

5/24 當前歐洲情勢（張台麟教授/政治大學）

5/31 2023年景氣分數數據：回顧與預測（孫明德教授/台灣經濟研究院）

6/7 2023上半年國際經濟情勢總結（呂忠達老師/金融研訓院）

6/14 2023上半年國際政治情勢總結（劉必榮教授/東吳大學）

皇家NTC商務中心林瑛娜執行長表示，NTC是與世界接軌的六星級的高級會議室，善用NTC是幫助企業快速成長的最佳助力，「和風國際政經學院」與「生生之美線上教育平台」即將要在皇家NTC商務中心隆重推出的企業高階主管的思辨與領導力溝通力…線上虛實整合的課程，完全覆蓋即時性與互動性，是關心國際政經發展企業高階主管們2023年最應首選的優質課程。(https://ntcbc.com.tw/)

圖/皇家NTC商務中心提供

洽詢電話(04)3602-2888。