彭思舟 :選擇淡江陸研所是人生投報率最高的學習歷程

隨著AI人工智慧愈來愈強大，聰明已不是未來競爭力的保證，但「彈性與連結」、「能問對問題」卻是因應未來變化的最佳法寶。甫獲頒淡江大學外交與國際關係中國大陸研究所傑出系友、沃客買創投、未來職業學堂創辦人彭思舟博士説，陸研所兩年學習，是他人生最重要、投報率最高的學習歷程。

「世事洞明皆學問、處世練達即文章」，彭思舟博士表示，淡江陸研所培養他最重要的素養，就是問對問題的方法論，以及面對未來各種不確定環境因素下，應該擁有的彈性與連結的能力，同時，所內老師們，即使學生畢業後，也依舊在未來職場專業上仍然對畢業校友多有提攜。

沃客買創投、未來職業學堂創辦人彭思舟博士，甫獲頒淡江大學外交與國際關係中國大陸研究所傑出校友，於3月18日接受頒獎現場。圖/沃客買創投提供

淡江大學傑出系友彭思舟感恩的表示，他人生做過最快樂的兩個工作，「新聞記者」與「大學老師」，都是因緣際會由著名學者陸研所張五岳教授鼓勵牽成，若無張五岳老師的提攜，他不會擁有這麼多的好運；2015年出來創業後，所上眾多傑出同學校友、現任所長陳建甫教授也在各方面多所支持，所有人生職場點點滴滴的美好連結，淡江陸研所都是最重要的結點。

蘋果公司創辦人賈伯斯說：「 你無法預先把點點滴滴串連起來, 只有在未來回顧時， 你才會明白那些點點滴滴是如何串在一起的」。彭思舟感恩的表示，生活每個選擇綜合後，就成就為一生的模樣，青春歲月念過陸研所，近30年後回頭看，真的是此生最棒的學習歷程。