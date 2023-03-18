福容美饌雙料冠軍 玄奘餐旅幕後推手

畢業於玄奘大學餐旅管理學系的福容福隆店謝秉澄師傅，在2023年福容大飯店第四屆美饡福容廚藝競賽中，以「燒汁牛肝菌松阪豬」、「菜膽油泡虎蝦球」獲得最高榮譽金獎與最佳創意獎。擔任此次競賽評審之一的知名美食家徐天麟更是對謝秉澄師傅的作品讚譽有加，認為謝師傅此次的作品媲美澳門的米其林餐廳，甚至有過之而無不及!

謝秉澄師傅原本在高中時就讀普通科，直到進入玄奘大學接受餐旅教育後才開始接觸廚藝，一開始秉澄原本想朝西餐領域發展，去挑戰國際廚藝競賽。但到大二時發覺自己似乎不適合西餐，因為秉澄覺得西餐很需要藝術天份，但是當時自己似乎還沒能領略；於是秉澄改朝向中餐領域，希望能專注於在菜餚的味道。

福容福隆店謝秉澄師傅以「燒汁牛肝菌松阪豬」、「菜膽油泡虎蝦球」獲得最高榮譽金獎與最佳創意獎。圖／玄奘大學提供

由於玄奘餐旅系的課程規劃必須於大四至校外實習一年，在學系的媒合下秉澄選擇至福容飯店實習。進入飯店實習後，秉澄即開始在廚房學習各項內場相關工作。秉澄坦言一開始在廚房工作跟自己想像中的不一樣，但隨著時間推移慢慢累積經驗，再加上在工作上有遇到貴人教導，使得秉澄開始能融入中餐廚房的工作環境與作業方式。期間秉澄為了更精進廚藝，也曾去餐飲補習班學習。

在福容的實習結束後，秉澄也短暫地換過許多工作，看過不同工作環境，不過最後秉澄還是又回到福容飯店。為了參加這次比賽，秉澄自己利用下班後空餘時間不斷練習，秉澄表示這次比賽，參賽者不僅只能用大會限定的食材發揮，還要在短時間內激發出創意料理，非常具有挑戰性；而參賽的各分店的選手都很厲害，每位師傅都有不同的創新思維與方法。秉澄表示這次能得獎 不是全靠自己，他感謝一路上指點過自己的貴人，自己才能得到這結果。