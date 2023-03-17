國立屏東大學視覺藝術學系112級畢業展「舒視圈」，校內展：3月13~24日、青春美展：4月14~25日、青春設計節：5月11~14日、線上展：5月12日開始、放視大賞：5月25日~27日，歡迎對藝術創作與數位媒體設計有興趣的朋友共襄盛舉。視藝系畢展巡迴展如後；在國立屏東大學屏師校區六愛樓一樓藝文中心、青春美展高雄文化中心至真堂一館、青春設計節高雄駁二蓬萊B4倉庫、放視大賞高雄展覽館南館等地方，進行巡迴展出。

視覺藝術學系112級畢業展「舒視圈」。 圖／國立屏東大學提供

視覺術系112級畢業巡迴展「舒適圈」開幕式中，視藝系也與在地的萬吉建設簽署「萬吉閱山藝術創作」產學合作計畫案。萬吉建設董事長賴彥良致力於土地開發、建築設計、景觀規劃、室內空間設計、企業文創商品規劃、在地藝文公益贊助等。董事長賴彥良表示，思考如賦予建築「人文」，並尋找各種支持藝術家的方法，期盼能把「人文」移植在建築裡面，歷年建案中公共空間設計，都會規畫放置屬於這個案場精神的藝術品。

視藝系與在地的萬吉建設簽署「萬吉閱山藝術創作」產學合作計畫案。(圖左起)國立屏東大學校長陳永森、萬吉建設董事長賴彥良。圖／國立屏東大學提供

「萬吉閱山藝術創作」產學合作計畫案，由視藝系劉懷幃老師主責，將以萬吉建設機構旗下建案「萬吉閱山」為創作主軸，並由視藝系師生進行藝術創作。未來本校與萬吉建設共同推動藝術人才培育的工作，持續提供學生藝術創作的平台與機會，讓藝術與建築完美結合，共創雙贏。

國立屏東大學 視覺術系112級畢業巡迴展。 圖／國立屏東大學提供

視覺藝術學系112級畢業展主題「舒視圈」，不僅是要跳脫舒適圈，而且要跨大舒「視」圈。學生既能理性亦能感性，隨靈感創造出與眾不同的作品，展示於眾人眼前。展覽作品中，造形藝術組學生共19位，展出平面作品44件以及立體作品23件；數位媒體設計組學生共23位，展出動畫影視作品4件，實習作品10件。

國立屏東大學 視覺術系112級畢業巡迴展。 圖／國立屏東大學提供

造形組多樣的藝術風格涵蓋類別眾多。其中包含：立體類的複合媒材創作以及平面類的水墨、油畫、水彩、複合媒材等。李宸羽同學的《龍食藝》運用食器木雕及油彩刻劃對家人的愛；林季錚同學的《晴緣》以人情為主題，記錄這些如陽光般美好的情緣；林宜玟同學的《尋》則以太空人探索為主題，藉由三種海洋生物帶出人生尋回初衷的過程；吳竺恩同學的《皖黯交織》以不同顏色的毛線編織出三幅作品，並將自己的臉加入作品，藉此表達自己相信每件事的發生都有正反兩面的交合。

國立屏東大學 視覺術系112級畢業巡迴展。 圖／國立屏東大學提供

數位媒體組的學生分組合作，運用3D、2D動畫與複合媒材短片來傳達社會上的議題，或是對神話、科技的想像，讓更多人了解社會議題及看見學生的創意。3D動畫「月獸」以月經為主題，讓觀眾了解經期來時對女性的影響，及適應月經的過程；「神仙沒有假期」則以神仙為了休假而奮力完成工作來傳達「休息」是人生必需品。複合媒材短片「MISS」以數位永生為切入點，提醒大眾要珍惜、專注於生命的當下，此作品結合了2D、3D動畫及真人拍攝；「歸零之地Site Zero」是一部遊戲前導動畫，告訴觀眾應勇敢面對過去，才能獲得新生。

國立屏東大學 視覺術系112級畢業巡迴展。 圖／國立屏東大學提供

視覺藝術學系不僅提供同學整年的畢業製作課程外，同學也可選擇利用一整年時間至校外進行產業實習，今年兩位到智冠科技實習的陳玟臻與曹雅婷同學，在實習期間獨立開發遊戲有成，榮獲2022「全球數位新星大賞」第三名佳績；吳玉梅同學的《實習ａ》記錄了實習的過程及成果；陳奕雯同學的《尚未優化》將在遊戲公司的實習洗禮轉化為視覺海報，展現了學習成果。

視覺藝術學系112級畢業展「舒視圈」。 圖／國立屏東大學提供

視藝系畢展巡迴展如下

◎校內展：3月13日~3月24日

◎青春美展：4月14日~4月25日

◎青春設計節：5月11日~5月14日

◎線上展：5月12日開始

◎放視大賞：5月25日~5月27日