北科大元宇宙XR研發中心 紐約大秀台灣科技女力

第67屆聯合國婦女地位委員會大會3月6日至17日紐約舉行，外交部率團赴會、與婦權會聯合舉辦「台灣性別平等週」系列活動，北科大元宇宙XR研發中心獲邀參與，以元宇宙拍攝技術製作「台灣科技創新女力」成果影片，由行政院數位發展部唐鳳部長以虛擬化身登場，連換多款時裝艷驚全場；並由互動所碩士生王子欣以傑出的時裝設計能力，執行製作「多元宇宙時裝秀」，展現台灣科技教育與女力賦權的深厚實力。

北科大互動系主任曹筱玥於「科技女力台灣之夜」紐約現場擔任活動引言人。圖／北科大提供

首場活動「科技女力台灣之夜」於紐約時間3月7日晚間登場。晚宴中，北科大互動系主任曹筱玥擔任活動引言人，發表北科大元宇宙XR研發中心協助製作的「台灣科技創新女力」影片，研發中心包辦唐鳳部長的人像掃描、模型製作、影片後製等過程，互動所研究生潘俐璇全程協助，秀出多元科技實力與時尚魅力。圖／北科大提供

北科大互動所碩士生王子欣主理「多元宇宙時裝秀」，外交部邀請聖文森駐聯合國常任代表金恩（Inga Rhonda King，左方走秀者）等友邦政要協力走秀。

北科大元宇宙XR研發中心為行政院數位部唐鳳部長製作3D虛擬人像。圖／北科大提供

接續登場的「多元宇宙時裝秀」由北科大互動所碩士生、台灣時裝設計師王子欣主理，打造虛擬模特兒與真人同台走秀的場景，精彩呈現未來的流行嗅覺與全新的展演框架，並將於3月底的臺北時裝週再次展出。

北科大元宇宙XR研發中心為行政院數位部唐鳳部長製作3D虛擬人像。圖／北科大提供

曹筱玥表示，這場展出也象徵著北科大互動設計系十年耕耘有成，長年致力培育科技人才，同時重視女力於科技發展扮演的重要角色。從2011年微軟潛能創意盃數位創作組季軍、SheMaker女力創客的自造者空間，到2022年初成立的元宇宙XR研發中心，處處可見北科大的女性科技人身影。

北科大互動系主任曹筱玥（右起）、大紐約區校友會會長王威勝、副會長陳琳、互動所研究生潘俐璇與王子欣合影。圖／北科大提供

而王子欣加入北科大元宇宙XR研發中心後，即展現出豐沛的創意與行動力，「多元宇宙時裝秀」就是她遞向世界的名片。她表示，服裝秀中以不同動物象徵不同身形的人，「希望大眾包容多元性別以外，也包容不同身形的美。」時裝產業成本相當高昂，一件服裝通常需預備3到5種不同尺碼，但不同身形的購買人數不均，在快速汰換的時尚趨勢下，勢必產生許多不必要的浪費。經由虛實整合的科技加持，時裝設計業就能快速為每位顧客「量身訂做」最新服裝，並且透過3D化身，顧客能立即回饋與修改，這將大幅改進製衣流程與品質，這也是她未來心中的藍圖。

曹筱玥指出，台灣的科技實力舉世聞名，但為科技作出貢獻的台灣女力，似乎不在大家目光所及之處，因此很自豪，北科大的學生們不論性別，總能勇敢邁向挑戰，互相合作協調，發揮所長。很榮幸能帶領學生參與這次國際外交盛會，看見她們充分展現自己的創意、體現北科大卓越的研發實力，在國際舞台發光發熱，讓人振奮之餘，也期待著女力科技盛世的到來。







