醒吾傑出校友吳素娥敢秀自己 「5G自媒行銷」人人都能成為網紅

醒吾科大日前邀請現任台灣區觀光旅遊總會會長、中華網紅直播協會理事長、生命樹校園教育基金會董事長吳素娥，蒞臨流行藝術學院演講「5G自媒行銷」，她強調如何在5G時代找自己的特色展現出自己，才是增加自己就業機會的方法。

台灣區觀光旅遊總會會長、醒吾學姐吳素娥分享自己不是專業的主持人，卻可以在面對千人的會場主持。圖／醒吾科大提供

吳素娥畢業於醒吾科大企管系，現任台灣區觀光旅遊總會會長、中華網紅直播協會理事長、生命樹校園教育基金會董事長，吳素娥表示自己從小就是一個連講話10個字都講的坑坑巴巴講不清楚的人，個性害羞、內向。自從就讀醒吾科大時參與了學校的社團活動，才改變了她的人生。

現任台灣區觀光旅遊總會會長、醒吾學姐吳素娥鼓勵學弟妹們，踴躍參加吾限熊報社，開拓視野。圖／醒吾科大提供

她更強調很多的事情，不是等你很厲害了才要開始，是要開始了才要變成很厲害。所以從學校參加社團到現在5G自媒體的短視頻，都是很好增進自己的方式，例如參加校園媒體「吾限熊報社」，學習攝影、編輯與採訪，就會被放大十倍、百倍、千倍甚至萬倍，只要方向對了，一定能發揮自己的專長，獲得很好的就業機會。

醒吾科大流行音樂系副主任張淳菡(右)介紹現任台灣區觀光旅遊總會會長、醒吾學姐吳素娥給同學認識，希望同學能多多增加自我的經驗。圖／醒吾科大提供

醒吾科大流行音樂系副主任張淳菡表示，你們學了很多的技藝，但當你們的技藝沒有人了解，或是你沒有辦法讓別人知道你厲害的地方在哪裡的時候，這才是最大的問題。你們的技藝還是需要被別人看到，所以鼓勵同學，張開眼睛、打開耳朵，去看更多的東西並充實自己。

醒吾科大副主任張淳菡（前排左二）、現任台灣區觀光旅遊總會會長、醒吾學姐吳素娥（前排中），與現場師生合影留念。圖／醒吾科大提供

醒吾科大舉辦的大師講座，吸引滿場流行藝術學院的學生聽講，吳素娥不止分享了「5G自媒行銷」更提到開放「網紅直播培訓課程」給學生學習，讓學生可以學習到校園網紅紅什麼、主播風格定位與包裝、5G自媒體開播指南，更要實現社會效益與經濟效益，慈善公益也需要大家的服務與實踐。