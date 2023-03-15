國際金融教育教材在地化 兒童理財教育基隆扎根

「CHA-CHING兒童理財教育計畫」由保誠亞洲公益基金、瀚亞投資及保誠人壽共同引進多年，攜手遠見．天下文教育基金會及未來親子學習平台深耕國小校園，陸續與基隆市、新北市、桃園市教育局處共同推動示範學校三年種子計畫，並於今(15)日辦理基隆市種子學校第二屆金牌認證儀式。

基隆市教育副處長陳淑貞在致詞中表示，理財是生活的一部分，108課綱納入財金素養，期盼透過教育落實從小建立理財基礎觀念，並讓孩子將所學運用於生活。基隆市這次榮獲CHA-CHING兒童理財教育金牌學校認證的建德國小，在去年就已經先獲得教學行動方案成果徵選的金獎，展現教學量能，在各縣市中脫穎而出，今年被認證為金牌學校實至名歸。計畫不只提供豐富教材，也重視師資培訓，搭配線上測驗可以檢核知識，內容十分完整，期待金牌學校經驗可以推廣給更多基隆學校。

基隆市建德國小獲贈金牌學校認證，陳淑貞副處長(左起)、胡宗光校長、王伯莉總經理。文/未來親子學習平台提供

瀚亞投資總經理王伯莉認為，理財教育必須從小紮根，建立正確的理財觀念，但這也是台灣家長最缺乏信心的一環，計畫針對7-12歲兒童設計系列理財課程，希望以企業力量回饋社會，在理財教育上深入校園及家庭，從小播種，打造兒童未來競爭力，為投資人教育盡一份心力。

王伯莉總經理也特別提到，孩子要面對未來快速變動的世界，從小建立正確的價值判斷相形重要，而知識和理財就是力量，能讓孩子在未來成為真正的贏家。期盼和金牌學校一起把這份力量帶給孩子，持續透過生動有趣的方式，將理財教育融入生活當中。

今年獲金牌認證的建德國小胡宗光校長認為，理財教育是培養孩子帶著走的能力，可以內化後類化，帶動其他學習，重點不是要培養成為富翁，而是能去關照和掌握自己的人生。 共同推動計畫的未來親子學習平台何瑋副總經理則表示，計畫能持續推動，企業和政府的支持，以及種子學校三年的教育落實，缺一不可。理財教育不僅只是「給孩子零用錢」或是「教孩子怎麼使用金錢」，更是在校園中、生活中引導孩子認識更多金錢相關知識、學習思辨，其中更包含品格教養，進而建立讓他們自己受用一生的價值觀。未來親子小天下近年連續出版多本以理財為故事核心、為孩子而寫的小說，深入淺出將孩子日常生活情境融入，也期盼能透過閱讀的潛移默化，提升孩子的理財素養。