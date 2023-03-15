國立屏東大學與財團法人商業發展研究院Commerce Development Research Institute(簡稱「商研院CDRI」)為協助屏東中小企業及六大產業園區落實永續轉型，於3月15日簽署淨零排放合作意向書(MOU)簽署儀式，由屏大陳永森校長與商研院CDRI院長王建彬共同簽署。

商研院CDRI王建彬院長表示，商研院是隸屬於經濟部法人智庫，在經營模式、商業科技應用、行銷與新媒體及ESG永續方面等皆有深入研究，針對產業提供之服務面向更包含新南向政策、創新經濟輔導、企業一代班二代班及ESG永續相關課程等，期藉由商研院能量提升屏東縣六大產業園區與中小企業淨零排放的意識與能力建構，協助中小企業掌握永續商機、提升競爭力。也與屏東大學共同培育ESG綠領人才，以「人才培訓、國際認證、診斷輔導，與永續報告書」一條龍式的服務模式與內容，提升屏東產業競爭力。

屏東大學陳永森校長表示，屏東事就是屏大的事，學校經營目標是希望能與地方做更好的結合，目前學校與屏東工業區、內埔工業區、屏南工業區、加工出口區等產業皆有高度密切合作，期待透過此次和商研院合作，強化對產業界之ESG輔導與服務、幫助企業立足發展國際，雙方共同合作推動，讓屏東產業與國際接軌。

商研院張皇珍副院長暨永續長表示，因應三讀通過氣候變遷因應法及歐盟2023年10月即將施行之碳邊境調整機制草案(CBAM)，其中鋼鐵、鋁、水泥、肥料等更是第一階段被納管之產業。不論國內或國外相關規範，對屏東縣工業區及中小企業來說，掌握組織溫室氣體盤查、產品碳足跡及碳減量等低碳轉型作法迫在眉睫，期待雙方未來在合作上能為屏東產業帶來更豐碩的果實。

國立屏東大學與商研院簽署合作意向書 期產官學研共同推動屏東六大產業園區及中小企業永續發展。圖／屏東大學提供

出席合作意向書簽署儀式，除了屏東大學劉英偉副校長、施百俊副校長、管理學院廖曜生院長、葉貞吟副院長、研發處許華書研發長、創新育成中心王仁聖主任等師長，還包括；屏東縣工商發展投資策進會李坤總幹事、農科產學協會粘緯豐秘書長、屏東工業區施智明主任、內埔工業區柯祿祥主任、屏南工業區林惠英主任等，對於雙方合作表示肯定與期許，期待能夠共同協助屏東縣產業及中小企業掌握永續商機，以繼續在全球供應鏈中保有競爭力，成為一個永續發展國際化的城市。