台南應用科大開辦國際大師講座 朝國際性大學努力

文/葉圳轍

台南應用科技大學長期耕耘文創設計發展，該校文創中心與視覺傳達設計系於今(15)日邀請義大利米蘭Claudio Larcher教授蒞校，以「一根湯匙改變一座城市」為題，向該校師生暢談如何用微小的設計，去影響一個大的環境，以社會設計的概念，傳達由自我的設計轉化為為社會大眾進行設計的思維。

Claudio Larcher教授在演講的過程中探討設計師在未來的角色，如何透過一系列關於更有意識的設計改善社區生活的思考和具體成果，進而影響城市生活的品質。

台南應用科大邀請義大利米蘭Claudio_Larcher教授蒞校演講。圖/台南應用科大提供

台南應用科大文創中心主任張瀞予表示，該校在文化創意設計的範疇已有非常傑出的表現；該校的文化底蘊深厚，結合設計科系的多元專業發展，身為教育者應該去思考如何用自身的專業回饋社會，做出對社會、環境的貢獻，才能學有所用。

張瀞予說，此次能夠邀請到米蘭Claudio Larcher蒞校演講，對該校師生而言，不僅是一場跨國界的知識饗宴、更是反思自身學習的機會。

該校視傳系主任陳黎枚與會表示，現在是疫情解封、全球化重新發展的關鍵時刻，能邀請到國外大師來演講，傳遞新的設計觀念給本校師生，對於正在設計專業學習的學生而言，是一個很好的契機。

陳黎枚感謝Claudio Larcher教授的演講，也與聯合國永續發展目標（SDGs)對接，讓學生重新思考「設計」的目的，由小至大改善整個社會，達到設計的真正用意。

據悉，台南應用科大持續挹注教學資源，接下來五月該校視覺傳達設計系將與德國包浩斯大學展開合作，邀請Markus Eisbeck教授與Björn Dahlem教授開設為期一週的講座與工作坊，持續朝國際性大學努力。