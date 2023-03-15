桃園果菜公司與桃捷公司新任董事長聯合宣誓

張善政期勉兩位主管帶領團隊更上層樓

桃園市長張善政今（15）日上午於市政會議，主持新任桃園果菜市場股份有限公司董事長呂淑真及桃園大眾捷運股份有限公司董事長沈志藏聯合宣誓典禮。張市長表示，桃園果菜公司及桃捷公司皆是桃園重要的事業單位，其中桃園果菜公司呂淑真董事長於去（111）年12月25日到職，桃捷公司沈志藏董事長則是於今（112）年2月4日到職，期許兩名新任首長與市府團隊共同打拚，讓桃園果菜市場及桃園捷運的營運發展更上一層樓。

張善政說，桃園果菜公司呂董事長曾任桃園縣議員及升格後的桃園市議員，是桃園資深的議員，呂董事長在擔任議員期間，長期關心農業發展議題，感謝呂董事長放棄原已規劃的退休生活，選擇帶領桃園果菜公司，繼續為桃園市民服務，尤其桃園果菜市場的改建問題，也將成為未來重要的工作。張市長指出，桃捷公司沈董事長曾於臺北大眾捷運公司擔任多項工作職務，軌道工作經驗豐富，目前桃園捷運系統除機場線穩定營運中外，未來隨著捷運綠線的通車營運，桃捷公司所肩負的責任也將隨之增加，沈董事長上任後已針對人才培育或營運發展等方面著手研擬改進措施，因此他對於桃捷公司未來的營運發展也相當寄予厚望。