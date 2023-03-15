第53屆全國技能競賽北區賽3/20登場 桃竹苗分署派321小將出賽

第53屆全國技能競賽北區分區賽即將在3月20日於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署熱鬧登場，競賽共有68個職類，分為青少年組及青年組，總計有1,322名選手報名競技，可謂是職業訓練與技能教育的年度盛事;而桃竹苗分署除了承辦競賽之外，也在本屆比賽中派出321名培訓選手參賽，參賽選手們個個摩拳擦掌、蓄勢待發，希望在分區賽中拿下獎牌，展現最佳的培訓成果。

近年來勞動部積極推廣技能價值與技能競賽，也讓職業技能的觀念向下扎根有成，光是今年在青少年組報名競技的選手就高達191名，較去年分區賽增加了85位選手報名角逐競賽，顯見職業技能的觀念，已漸漸獲得各國中學校的重視；桃竹苗分署近年來推動技能向下扎根不遺餘力，除了培訓青少年選手參與技能競賽外，也會透過辦理各項職涯講座、體驗活動及協助辦理校際競賽等，鼓勵青少年提早探索職業性向，逐步建立職涯觀念，除釐訂就業方向外，也能發展對技能學習的興趣。

桃竹苗分署為鼓勵青年朋友踴躍學習技能參與競賽，今年起更積極擴大競賽培訓規模，與萬能科大、君毅中學、至善高工、新竹高商、關西高中、大興高中等41間學校合作，總計共培訓321名選手參賽，涵蓋45個職類，相較去年增加了46位培訓選手，展現出持續提升培訓量能的決心。此外，為確保選手能夠專注培訓，分署在培訓期間不僅提供職訓師資技術指導、設備場地練習、選手住宿及膳食費補貼等服務外，競賽期間分署也負擔選手的保險費、交通費及工具車運費，讓選手無後顧之憂，全心投入比賽中。

桃竹苗分署長林淑媛特別在賽前親自到場為選手打氣加油，除叮嚀選手調整作息，注意身體健康外，她更引用阿春部長的話「絕對的專注，絕對的信心」勉勵選手將平時訓練的實力穩紮穩打的發揮出來，為自己爭取最佳的成績與榮耀。她也近一步說明，本次技能競賽將取每一職類前5名進入7月在台北南港展覽館舉行的全國技能競賽決賽，未來甚至還有機會代表我國參加2025年的亞洲技能競賽，請大家一起關注3/20至3/25日率先登場在全國北、中、南三地舉辦的全國技能競分區賽，一起為選手加油！