桃竹苗分署鼓勵企業申辦在職訓練補助計畫

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今(14)日舉辦「112年度補助事業單位辦理訓練計畫推動說明會」，提供桃竹苗地區企業雇主和人資豐富的整合性服務資源，全面講解補助企業辦理在職勞工訓練相關計畫。現場還有專人一對一的諮詢服務，協助企業申請計畫。說明會還邀請辦訓成效優異的事業單位到場，分享公司成功導入政府資源的經驗，獲得現場逾百家企業熱烈支持及迴響。

桃竹苗分署長林淑媛表示，分署大力推動企業建立教育訓練機制和系統，歡迎企業善用政府資源來提升人才培育、留才、發展方面的能力，以協助勞工穩定就業。她強調，協助事業單位培育優質人才提升競爭力，是政府的重要任務，去年，桃竹苗分署在企業人力資源提升、小型企業人力提升及充電起飛等計畫上，協助490家事業單位優化體質，獲得轄區企業肯定。

桃竹苗分署長林淑媛(右4)與辦訓成效優異的事業單位及協辦單位共同合影。圖/桃竹苗分署提供

應用奈米科技股份有限公司資深管理師謝宗佑在說明會中分享了公司參與桃竹苗分署推出的三個人力資源提升計畫的經驗，從最初小型企業發展到現在超過53名員工，公司透過政府的資金及資源協助，建立「教育訓練管理程序」，強化員工專業核心技術能力，與培訓內部講師傳承技術，以及將人才發展與培育結合至績效管理制度中，成功獲得「TTQS人才發展品質管理系統」評鑑肯定。蛋寶生技股份有限公司總經理古昕平也分享該公司的經驗，近年透過小型企業人力提升計畫輔導與辦理教育訓練，幫助公司員工提高專業能力，能更好地應對工作挑戰，獲得更多發展機會，與企業一同成長。

桃竹苗分署補助事業單位辦理在職訓練補助計畫，企業不論大小都可受惠，最高可獲得350萬元的補助金額，幫助企業培養員工，提升產業競爭力。企業可至桃竹苗分署官網或計畫網站(https://onjobtraining.wda.gov.tw)查詢，亦可電洽(03)485-5368分機1904-1911。