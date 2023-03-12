勞動力發展署北分署「大專青年預聘計畫」促學校與企業共同培訓大專青年

勞動力發展署北分署(10)日舉辦「大專青年預聘計畫」專案媒合活動，計有杏輝藥品、永光化學、所羅門及南亞科技等60家重點產業大廠出席，以及中國文化大學、東南科技大學及實踐大學等10所大專校院參與，活動現場互動交流熱絡，促成14個學程、52家企業初步達成合作意願。

勞動部為解決國內重點產業人才缺口，今年1月推動「大專青年預聘計畫」，鼓勵企業響應預聘制度，號召大專校院及企業共同投資青年，凡符合亞洲矽谷、智慧機械、生醫產業、綠能科技、循環經濟、5G及資安卓越等重點產業，且員工數達50人以上的企業，可與大專校院合作提出計畫申請，由學校提供理論與培訓實務的就業學程，由企業提供大專青年畢業前1年中階技術以上的職缺，同時指派職場導師進行實務訓練與部門職務輪調，協助青年學習產業關鍵技術，補足產業人才缺口，並解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難的問題。

映象有限公司邱經理(左)大力肯定「大專青年預聘計畫」。圖/北分署提供

映象有限公司邱經理肯定勞動部「大專青年預聘計畫」，她說：「公司初步媒合致理科技大學的『網頁設計與應用實務』、『數位貿易與行銷人才培育』及實踐大學『服務科技創新力實務』等3個就業學程，將進一步洽談簽署合作意向書。」

實踐大學資訊系「數位韌性與創新學程」鄭王駿系主任表示：「與現場業界廠商交流後，成功為本校數位韌性與創新學程同學媒合聯華工業、和雲行動服務提供工作崗位訓練，特別是活動現場準備了資訊設備，北分署專人協助登錄系統資料，提供貼心的一條龍服務，讓學校與企業合作的意願更高，作業更簡便」。

勞動力發展署北分署謝宜容分署長指出，為鼓勵企業及學校參與「大專青年預聘計畫」，企業每訓練1位青年最高補助7.2萬元，學校辦理就業學程最高補助80萬元，歡迎有意願參與的大專校院、企業，即起至112年3月17日前辦理申請，洽詢電話：北分署創客基地(02)89956399分機1805林小姐。更多「大專青年預聘計畫」資訊及申請表件，請至「青年職訓資源網」(https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/)查詢。