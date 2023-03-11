紡織相關公協會辦淨零碳排演講會 促紡織業提升淨零永續競爭力

為協助會員及紡織相關廠商了解我國產業淨零永續政策與推動作法，及紡織業應用AI智慧水塔、大量減碳的最新數位印花技術、節能減碳、淨零碳排的解決方案、數位布料開發協作到布料碳足跡管理、3合1數位碳盤查及從節能、儲能、綠能走向淨零碳排，國內紡織相關公協會，於3月10日假紡拓大樓17樓，以現場實體演講及Youtube線上直播方式，舉辦「我國產業淨零永續政策與推動作法及紡織業節能減碳、淨零碳排解決方案」演講會。

絲織公會莊燿銘理事長主持問題研討與交流。圖／絲織公會提供

演講會由台灣區絲織工業同業公會理事長莊燿銘主持，包括：絲織、絲綢印染、織布、人纖製造、針織、染顏料、織襪、不織布、毛巾、毛衣編織、手套、產紡協會及產業競爭力促進協會等公協會共同主辦，邀請工業局楊副局長志清及六位紡織相關節能減碳、淨零永續實務專家進行專題演講。

工業局楊副局長志清講述我國產業淨零永續政策與推動作法。圖／絲織公會提供

工業局楊副局長志清以「我國產業淨零永續政策與推動作法」為題，說明國際間淨零趨勢、國內外淨零法規政策、我國製造部門淨零轉型規畫及政府資源。指出國際品牌大廠紛紛提出碳中和目標，將影響供應鏈配合進行低碳轉型，政府將與產業共同打拼推動減碳，進行產業升級。

楊副局長從建構企業碳盤查能力、提升企業減碳能力、協助企業掌握資訊、提升金融業淨零轉型之能力建構等四大面向，與採先大後小、以大帶小的模式及結合產業公協會力量，並由國營事業以身作則的二大合作模式來說明製造部門淨零轉型規劃。為協助推動產業升級轉型，經濟部工業局以石化、電子、鋼鐵、水泥、紡織、造紙六大產業為對象，鼓勵採用創新技術及帶動供應鏈體系一起減碳。其中紡織產業輔導策略係由技術法人結合紡織相關公協會及廠商，導入減碳技術與設計；透過跨業媒合與驗證導入，建立低碳產業示範聯盟，向同業示範推動減碳作法與效益。

楊副局長表示各國陸續宣示淨零，勢必影響企業經營，產業淨零由現在開始，期待企業減碳上下齊心，高層支持淨零工作、派員進行能力培訓，再與政府資源互助。企業可依需求申請碳管理輔導或碳減量輔導資源，協助解決企業遇到的困難，亦歡迎派員參加講習課程，由上而下提升企業減碳認知，由基礎到進階進行碳排減量。

緊接楊副局長演講後，特安排紡織業節能減碳、淨零碳排解決方案分享，依序為台隆節能公司廖克清董事長分享「紡織業創新技術超效節能方案─AI智慧水塔、高效冷卻水治理及熱回收成功案例」、Tomer Artzi, KORNIT康麗亞洲區總裁及崴至公司張耀文總經理講述「紡織印花科技大躍進─大量減碳的最新數位印花技術」、流亞科技公司陳暐仁董事長發表「紡織產業節能減碳、淨零碳排的解決方案」、臺灣通用紡織科技公司李菁營運長分享「紡織業數位永續方案─數位布料開發協作到布料碳足跡管理」、舞雲智網公司管翊揚經理講述「零碳轉型3大步驟─3合1數位碳盤查」、富威電力公司節能事業部林振芳資深經理分享「從節能 儲能 綠能 走向淨零碳排大道」，內容實務精彩，對協助紡織相關廠商進行節能減碳、淨零碳排，提升投入效益及永續發展，助益頗大。