高科大接待日本福岡工業大學短期海外研修

應日系學生全程日文接待及參與交流，流暢的互動展現高科大卓越教學成效

疫情一步步解封，國際交流蓄勢待發，日本福岡工業大學以社會環境學部部長藤井洋次教授為首，一行人共2位教師、13位學生，10日起在高雄展開一周的短期研修，由高雄科技大學應用日文系學生負責接待，全程日文進行課程及參訪交流，展現高科大不同面向的優勢。

福岡工業大學社會環境學部部長藤井洋次教授(左)致贈紀念品予高科大應日系主任洪心怡(右)。圖／高科大提供

日本福岡工業大學學生這趟短期海外研修，由高科大應用日文系副教授黃愛玲負責雙方接洽，行程針對地方創生議題交流二校經驗，並走訪台灣南部創生據點。

高科大應日系學生(右)全程以日文與福岡工業大學學生交流，氣氛熱絡。圖／高科大提供

本次福岡工業大學短期海外研修台灣之行，除了上午校內課程外，下午起將陸續走訪高雄駁二、原鄉部落、美濃客鄉等不同類型的創生據點，也安排了一日行程，參訪教育部USR「鄰家好漁形塑計畫」位於屏東林邊的實踐據點，並且造訪大鵬灣體驗漁鄉再造後的新面貌。

高科大的鄰家好漁形塑計畫是教育部USR計畫中，四支國際連結深耕型計畫中的一支，以漁業聚落的再生與永續為核心議題，在屏東林邊推動相關工作，從養殖到生產，從循環經濟到漁鄉形象再造，全面性推動再生及永續工作。與日本方面的合作，也是從地方創生經驗出發，學習水產品加工、地區觀光等經驗，培養更具宏觀視野的青年人才投入社會責任事業。

負起接待任務的高科大應日系大三與大四學生，全程日文進行課程，除課堂交流外，生活起居、校外參訪，也提供雙方學生很好的互動機會，令參與短期研修及交流的日本福岡工業大學師生留下深刻印象。