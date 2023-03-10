深化台美高教合作　北科大與加州大學河濱分校締結盟校

跨國合作再展新契機，美國加州大學河濱分校（UC Riverside）校長威考克斯（Kim Wilcox）8日率團親訪國立臺北科技大學，由北科大校長王錫福代表迎接，雙方共同舉行盟校締約儀式，為未來雙邊聯合研究、學位課程合作與師生交流互動奠下穩健基礎。

北科大校長王錫福（右）與加州大學河濱分校校長威考克斯互動熱絡。圖／北科大提供

北科大校長王錫福指出，加州大學河濱分校為聞名全球的加州大學系統成員之一，於世界大學二千大排名（CWUR）位居前1.3%，校友包括二位諾貝爾獎得主與多位美國國家科學院、美國國家醫學院院士。北科大與加州大學河濱分校同樣培育出無數創新創業家及多元領域的專業人才，雙方早已研擬於化工、電機、資工領域推動雙聯學位的合作，可惜因近年疫情而延宕，如今國境解封，期待再度啟動並推及更多不同領域的合作，跨國聯手培育優秀人才。

北科大校長王錫福（右）致贈駐校藝術家漆藝作品予加州大學河濱分校校長威考克斯。圖／北科大提供

王錫福表示，北科大擁有綿密強大的校友人脈網絡及豐碩傲人的實務研發成果，最新一年的產學合作總金額超過6億元，去年更成立全國大學首見的前瞻技術總部，作為跨域產學合作、人才培育與國際鏈結的平台，期待能與加州大學河濱分校展開雙邊聯合研究合作，共同為學生提供接軌國際的優質學習資源。

北科大校長王錫福（右）與加州大學河濱分校校長威考克斯相互贈禮。 圖／北科大提供

加州大學河濱分校校長威考克斯表示，很榮幸透過本校校友─北科大產學長黃聲東特聘教授的協助引薦，今天能夠親自代表學校，與北科大正式建立盟校關係。加州大學河濱分校與北科大同樣擁有悠久的歷史，加州大學河濱分校與當地的河濱市擁有非常緊密的關係，城市給予學校很多支持，正如同北科大與台北市的關係一樣。

北科大與加州大學河濱分校盟校締約儀式貴賓合影。圖／北科大提供

威考克斯指出，雙方已有初步共識，希望透過台灣教育部的優華語計畫，與北科大展開校對校的華語文教育合作；在化工、電機、機械、電子、材料等工程領域，共同出資深化聯合研究合作，並推動相關領域的雙聯學位計畫；同時也期待今年暑假能加入北科大國際PBL的盟校行列，合作以跨產業、跨領域、跨國際的競賽形式，共同培養學生組隊解決實務問題的關鍵能力。