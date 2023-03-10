電通集團：2023年全球媒體 三大新契機

隨著世界陷入經濟前景不明，其衝擊性正如疫情一樣改變人們的生活方式。這樣的狀況連帶衝擊行銷人員的日常，在追求效益極大化下，預算卻日益緊縮，這成為帶動變革的加速力道，也帶來許多新挑戰，如：新商業模式、有效市場區隔、廣告效益評估，以及行銷人員肩負對社會及環境的巨大責任等等。

電通行銷傳播集團發布最新「2023年全球媒體趨勢dentsu 2023 Media Trends」，報告中指出當市場環境越充滿不確定性，更挑戰的快速回應市場的策略思維並從中掌握商機，2023年趨勢報告也洞察大環境渾沌未明對「內容」、「商務」和「社群」造成的效應，例如：變化萬千的內容爭奪眼球大作戰、無縫接軌的體驗讓手更滑，及社群改寫眼見為真的世界觀。

內容趨勢：變化萬千的內容爭奪眼球大作戰

消費者將大部分閒暇時間都花在消費內容上。疫情加速了數位平台的轉變，尤其在串流媒體影音和遊戲方面，也帶動相關服務和內容形式的演變。串流媒體服務開始將廣告作為新的收入來源，消費者則傾向於減少訂閱支出，遊戲被附加至越來越多的服務中以提高參與度。如何打造能抓住觀眾的注意力和消費者願意持續停留造訪的內容，將是對創意內容的一大挑戰，同時，對於注意力經濟的相關討論，勢必也需要新方法來量化品牌行銷廣告支出的效益。

商務趨勢：無縫接軌的體驗讓手更滑

商務多元化與商務匯流的時代。媒體平台（特別是社群和影音）皆試圖成為銷售平台；電商網站則積極拓展媒體業務。原本被歸類為單一用途的App應用程式，像是即時通訊App或叫車App開始多角化經營，以創造更多應用場景和使用時機來吸引更多使用者並增加平台的黏著度。此外，在商務平台間追求互通性之下，品牌如何同時在不侵犯個人隱私下，努力維持與消費者進行有效溝通並提升個人化的消費體驗，對未來商務發展至關重要。

社群趨勢：社群改寫眼見為真的世界觀

快速變化的世界，社群比以往更為重要。隨著爭奪人們互動和時間的激烈越來越激烈，社群的規則也正不斷調整。以往社群平台過去以使用者追蹤的對象，作為內容推薦基礎，隨著社群演算法的調整，開始轉向以「內容的吸睛度、娛樂性、可看性」為內容推薦基礎。未來，制定社群互動策略至關重要，如何從人性的面向去吸引消費者，並因共享的價值觀或興趣而聚集成群，將是品牌與消費者建立更緊密連結時需正視的核心議題。

全球媒體三大新契機。圖／電通行銷媒體集團提供

消費者的需求一直以來都是企業創新及成長的源頭，面臨環境與國際重大事件帶來的渾沌未知，該如何重新擁抱機會做出正確決策，是當前品牌成長的重要關鍵。電通媒體事業群 dentsu Media Service Line，整合三大品牌 Carat、dentsu X、iProspect 的分析，並與負責智庫與行銷科技應用的電通智能中心盤點全球新形態的商業現象及分析台灣市場有可能的影響，希冀與品牌客戶共同面對大環境變革，並給予了客觀且具體的建議，期望讓所有的品牌夥伴能夠創造扭轉契機的新視野和新展望！