中部最大校園徵才媒合會 提供近6,500個工作機會 逢甲大學協助優秀企業尋覓創新人才

在2023年春季疫情緩和之際，逢甲大學提供企業與求職者良好的接觸機會，讓企業界招募到所需要的優秀人才，由學生事務處成就學生中心於3月7-8日在育樂館舉辦2023「職有，把握現在-逢甲大學校園徵才媒合會」，邀請104家廠商現場徵才與面試，企業總共提供約近6,500個工作機會及超過500種熱門就業職缺，參與徵才廠商提供職缺平均月薪約為新台幣35,000元~70,000元。兩天媒合會參與學生高達6,200多人次，現場面試約計450多人次，參加徵才說明會計516人次，投遞履歷數計3,800餘份。

逢甲大學校園徵才媒合會參與廠商類別相當廣泛，包括半導體、製造產業、營造業、金融服務業、服務流通、教育服務業、人力資源類及政府機構等。圖／逢甲大學提供

今年「逢甲大學校園徵才媒合會」，參與廠商類別相當廣泛，廠商分類具有多元性及平衡性，有資訊科技業、半導體、製造產業、營造業、金融服務業、服務流通、教育服務業、人力資源類及政府機構等，包含台積電、友達、欣銓、大立光、美律、上銀、麗明、國泰世華、國家太空中心等各產業優秀廠商至逢甲徵才。逢甲也透過這次百家廠商進入校園的契機，於下午時段安排廠商茶敘休息時間，提供學校產學量能介紹，期待與企業未來拓展多元合作機會。

今年逢甲大學媒合會與以往不同點是現場面試錄取為重點，有已超過百家企業前進校園進行徵才。圖／逢甲大學提供

媒合會後逢甲大學學務處成就學生中心亦將持續辦理包含職場溝通、履歷撰寫、履歷健診、面試技巧、模擬面試等豐富的職場增能及職前準備系列課程，並持續安排優質廠商到校辦理企業徵才至學期末，包含台積電、長榮航空等多家企業亦提供暑期實習與後續就業徵才機會，期望藉由豐富的媒合活動建立逢甲學生與企業間良好之橋樑及豐富產業就業資訊，藉此開拓學生就業視野與機會，同時讓企業傳遞本身企業理念與形象尋得適合之人才，創造適才適所的就業媒合平台。