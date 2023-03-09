MISA智享會與永續國際強強聯手　ESG國際領袖班第一期正式開課

中華經營智慧分享協會(MISA智享會)與永續國際攜手合作，取得法國標準協會(AFNOR)授權，並由台北創新實驗室提供專業場地協辦，在台灣正式開辦「ESG國際領袖班」，3/4在MISA智享會曾國棟理事長、法國標準協會(AFNOR)亞太分公司總經理江有泰總經理、永續國際顧問(股)公司任家治執行長的共同主持下，正式啟動，結訓並專業考試通過後將頒授「永續策略管理師國際證照」。

MISA智享會徐竹先秘書長指出，ESG國際領袖班從宣傳開始，業界詢問度就非常高，總算不負期待開課，不僅滿班，也受到各大企業主與中高階主管學員的強烈好評。這班學員三分之一學員是企業董事長/總經理，這也代表著企業最高領導人將會親自帶著知識與策略，帶頭推動ESG，期待他們在國際產業鏈中帶來的變革。

課程師資陣容非常堅強，加上課程的規劃結構完整，把ESG三大面向，包括ISO14064-1組織型碳盤查、ISO14067產品碳足跡、ISO50001能源管理系統、ESG永續報告書撰寫等各個面向皆包括進去了；在6天共36個小時的實務課程安排與演練下，讓學員能夠學習後拿回到企業/單位上落地實操，對於上市櫃公司、需要出口歐/美國家的廠商或是有被國際供應鏈廠商要求的企業，對這些相關企業內部成員都非常需要有「永續管理師」來協助企業推動ESG議题的持續發展。