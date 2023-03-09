僑委會深化全球僑臺商產學合作

僑委會近年積極推動全球僑臺商與臺灣學研機構產學合作，自110年起即委請中華經濟研究院向海外僑臺商企業進行問卷調查，111年「鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展」研究報告中匯集亞洲、北美洲、中南美洲、歐洲、非洲、大洋洲等全球六大洲之僑臺商對於臺灣產學合作之意向及趨勢調查。

國內參與「僑臺商技術與產學合作模式」問卷調查之產學研單位共計48間，包含36間公私立大學，12間研發機構。在學研單位希望與僑臺商合作的五加二與六大核心戰略產業項目調查中顯示，以「綠電及再生能源」領域回覆最為踴躍，其次為「生物及醫療科技」與「智慧機械和物聯網」。

透過此調查，更能讓大眾瞭解海外僑臺商企業營運趨勢及動態、對臺灣產業合作需求等資訊，強化鏈結海外僑臺商與臺灣產業共同發展。具調查顯示，國內產學研單位希望合作的僑臺商地區，以東南亞（共45家）最多，占93.8%；其次為東北亞（共42家），占87.5%；北美洲（共36家），占75%。此趨勢亦符合海外僑臺商企業經營動能暨經營環境變化問卷的填答情形，以亞洲、北美洲最多。

此外在調查中，進一步可觀察學研單位與僑臺商的合作模式方面，以「授課演講與經驗分享」、「人才培訓」為首，其次為「研發合作」。另外還包括「技術轉移」、「市場橋接」等合作模式。對於學研單位扮演的角色方面，多數學研單位希望能「成為海外僑臺商企業轉型升級的協力機構」，並「協助臺灣新創企業與海外僑臺商對接媒合」。