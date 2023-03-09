2023 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽 兒童繪畫得獎名單公布！

全台規模最大的國際兒童繪畫比賽－2023 TOYOTA全球夢想車創意繪畫大賽（TOYOTA Dream Car Art Contest）於3月7日在活動網站上公布第17屆全國大賽金獎（共9名）、銀獎（共30名）、以及佳作（共150名）獲獎作品。為了鼓勵學童發揮最純真的想像力，TOYOTA自2004年起持續舉辦全球夢想車創意繪畫大賽，本屆全國大賽在全台學童的積極報名下，最終徵得超過12萬件畫作，再次展現台灣學童們對藝術創作的滿滿熱情！

三位決選評審老師一致認為本屆參賽作品不僅充滿孩子們最純真的創造力，也由作品中觀察到，孩子們不只關心自己周圍的人事物，還期望能用自己所創造出來的夢想車來幫助這個世界。榮獲A組（未滿8歲）金獎的曾德語同學作品《消防車來救援》，創作一台陸海空多功能消防車，不僅上方可停放直升機，還具備多種功能，讓它可以像英雄一樣救更多的人，獲得擔任本屆決選評審的知名動畫導演－趙大威老師的讚賞與肯定，並表示此作品不僅在用色上非常奔放，帶給人很活潑快樂的感受，創作理念也充滿著想像力。

A組(未滿8歲)金獎：曾德語同學作品《消防車來救援》。圖／和泰汽車提供

榮獲B組金獎的葉書佑同學則是創作《飛翔的森林車》，車上擁有一座森林，能將所有城市的髒空氣洗乾淨，車內的水資源系統還能將森林收集到的水資源提供給土地及沙漠。評審復興商工現任校長陳效宗老師，稱許其充滿環保永續的創作理念非常值得肯定。與眾不同的想像力，也讓人想細部探究這台「飛翔的森林車」。

B組(8-11歲)金獎：葉書佑同學作品《飛翔的森林車》。 圖／和泰汽車提供

榮獲C組金獎的黃芩同學以《乘載夢想的世界展覽車》為主題，透過它可以抵達貧窮沒有資源的地方，帶給人們關於現在、過去、未來的有趣知識，是台乘載滿滿夢想的車輛。評審義大利波隆那插畫獎得主陳又凌老師稱讚這幅作品充滿許多小細節，會讓人想在這幅畫中耐心尋寶，而孩子期望幫助各地人們的創作理念也令人印象深刻。

C組(12-15歲)金獎：黃芩同學作品《乘載夢想的世界展覽車》。圖／和泰汽車提供

本次獲獎的學童除了榮譽獎狀外，金獎得主可獲贈夢想車專屬藝術繪畫套組乙組、銀獎得主可獲得價值一千元的圖書禮券。此外，全國大賽金獎的9件畫作將送件至日本參加世界大賽，與世界各地的小畫家們共同角逐世界大獎的殊榮。成功晉級世界大賽決賽並獲獎之得獎者個人可獲得5,000美元獎學金、得獎者學校則可獲得10,000美元的高額獎學金。

本屆全國大賽獎狀及獎品將郵寄提供給得獎者，完整獲獎作品請至活動網站-得獎名單查詢。未來TOYOTA將持續關注學童藝術及創意發展，透過夢想車的主題，鼓勵學童發揮純真無限的想像力，畫下心目中的夢想車，用創意感動整個世界。