台北歐洲學校法國部 Open Day 活動報名中

小小地球村就在台北！歐洲學校法國部邀您一探國際學校樣貌！

台北歐洲學校（TES）法國部將於3月11日（六）舉辦「校園開放日Open Day」，當日活動將由台北歐洲學校總校長 John Nixon, 法國部校長Ben Orillon 及多名資深教師就台北歐洲學校及法國部的課程與校園環境做詳細介紹，同時提供家長與老師一對一互動、學生示範課程體驗的機會，歡迎有意了解相關資訊的家長，踴躍報名參加。

在全球化趨勢下，培養具國際觀與開闊視野的未來人才成為重要趨勢。台北歐洲學校是台灣唯一一所德、英、法三國正式認證的國際學校，提供與世界無縫接軌的國際課程。台北歐洲學校長期致力於推動多語言教育、跨文化交流和國際化教學，在來自世界各地的國際師資指導下，學生可以得到全方位優質的教育啟發和多元文化的成長經驗。學校課程涵蓋英語、法語、中文、西班牙語和德語等，語言環境豐富多彩，除讓學生掌握多語言能力，台北歐洲學校也鼓勵來自不同國家的學生交流，學習、尊重不同的文化。

國際師資帶領，啟發孩童發展潛能。圖／台北歐洲學校提供

「我們的老師就像我的朋友一樣，不僅教我知識，也關心我的生活與心情狀態。」一位來自法國部的學生說道。台北歐洲學校在學術上提供歐洲課程（European Baccalaureate），培養學生邏輯思維和問題解決能力，讓學生能快速適應不同社會環境，培養國際移動力。同時，學校更重視學生的學習態度、興趣及個性，觀察個人學習狀態因材施教，也安排各式社區服務活動，培養學生社區關懷與責任感。

法國教育的特色之一，在於引導孩子如何學習。啟蒙教育時期培養創造力，在遊戲互動中激發孩子們的想像力 ; 在小學關鍵期透過多元的學習項目，協助孩子各方面探索自己的興趣與能力。 到了中學部，孩子們在位於環境優美的陽明山國家公園中，除了主要課程，也有與德國、英國部門的學生一起上課的共同科目，透過多元的專科學習培養批判性思考及終生學習的能力，也培養學生獨立自主和團隊合作的能力。

台北歐洲學校高中部社團活動。圖／台北歐洲學校提供

培育孩子保持好奇心並懂得『如何學習』才是他們一生受用的能力

最後，法國部的學生除了透過法國高中畢業會考拿到法國高中文憑(Baccalauréat) ， 部分科目也可以獲得英國劍橋大學的國際普通中等教育證書（IGCSE）或國際文憑（IB）。而今年八月起的新學年度，學校也將導入國際法語高中課程（BFI）。

歡迎相同教育理念並持有外僑護照的家庭來參加台北歐洲學校（TES）法國部於3月11日（六）舉辦的「校園開放日Open Day」，一起來了解如何培育面對不同文化時，能保持好奇心，懂得尊重、進而理解的學習力，將孩子塑造成能說多國語言、喜愛閱讀的好世界公民。

活動資訊：https://www.tes.tp.edu.tw/tes-french-section-open-day

校園開放日Open Day資訊

日期：3月11日(六)

時間：10:00am ~12:00

地點：台北歐洲學校（TES）

地址：台北市士林區福國路99號