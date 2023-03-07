台灣商業服務業景氣循環分析止跌回升

許添財：勿因過度悲觀影響前進的勇氣與錯失轉型的契機

商研院董事長許添財與研究員陳世憲7日共同撰文發表台灣商業服務業景氣分析，文中表示，自2022年第四季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數持續回升，並預測到今（2023）年7月會持續上升。文中解釋，服務業景氣回升主要原因是「住宿餐飲業」與「服務業就業人數」領先其他同行指標，兩項指標分別與2021年7月與2021年11月觸底回升，而且升勢明顯。

該文說明，第四季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數經標準化過的趨勢值，分別由底谷的-2.68與-1.28個標準差回升到今（2023）年1月的+4.14與+0.43個標準差。然而，同行指標中的其他三個子指標仍續走低，以其標準化過的循環趨勢值來看，「批發與零售」、「不動產及住宅服務」與「住宅服務與水電瓦斯、其他燃料消費」等三個子指標，仍分別陷於-3.01、-1.52與-1.26個標準差深淵。

而且，領先指標綜合指數在2021年11月出現高峰後一路下滑，到今（2023）年1月已降到-1.28個標準差。同行指標中只有少數二個子指標，與領先指標其中的一個子指標「運輸及倉儲」回升，顯然尚無法代表整體景氣變動已脫離持續下行的風險。

再環顧全球經濟情勢，不管偏樂觀還是偏悲觀的看法，無疑地都深陷在揮之不去的通貨膨脹、停滯膨脹、債務危機的迷霧之中。出口導向為主的台灣經濟在2022年的經濟成長率中，「淨出口」的成長貢獻度竟然為-0.72個百分點。最近，代表極端悲觀派的「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）示警「完美風暴」正在形成，其出版的《大威脅》(Mega Threats)更指出「危害我們未來經濟的十大危險趨勢」，引用數據之廣之深之真實，著實令人難以輕忽，加上他曾經預測到2008年全球金融海嘯的發生，其言論更令人不寒而憟。

不過，從景氣循環學觀之，歷史上的經濟「大危機」都發生在各種長短波（包括最短週期的Kitchin產銷循環、較長的Juglar投資設備循環、更長的建築循環、又更長的Kuznets基礎建設循環與最長的Kondratieff科技與制度的循環）同步下行時期。以2008年的金融海嘯來說，測度Kondratieff循環的長波景氣循環指標於2000年就出現循環向下的轉折點，依據1930年代大恐慌與1970年代石油危機停滯膨脹的經驗，這向下轉折點出現後的6~9年後就會發生經濟大危機。(例如，經濟學家Anwar Shaikh在2003年也提出2007-2009會發生經濟大危機的預測。)

雖然在怵目驚心的當下種種經濟困局，著實難以令人好眠。但是要瞭解在石油危機後的「經濟全球化」，雖然讓跨國企業有了維繫利潤的累積與成長的「擴張」可能性，但實質上長期生產力並無真正的提高。全球化經濟成長模式的週期走完了，各種不確定性危機開始層出不窮，當下經濟的團團迷霧就是。不過，確保世界恢復長期生產力成長的三大革命（商業、工業與能源革命）均正在起步走。數位轉型與ESG永續轉型就是治本良方。簡言之，我們沒有理由因過度悲觀而影響向前的勇氣，更不能因此而錯失轉型的契機。再細觀當前的經濟波動無一不伴隨顯現消費者行為、就業行為與商品、服務、勞動等市場結構正急劇的轉變。尤有甚者，這些改變幾乎都成了「新常態」。