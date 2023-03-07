高苑科大前景露曙光 教師代表葉怡君榮膺董事長

任命張宏宇教授為代理校長重組校務行政，積極募資開創新局

因前屆董事會不捐資辦學再而被列專輔而備受矚目的高苑科技大學，近日有最新發展，2月經高雄橋頭地方法院裁定包括教育部及校方教師代表各居半數的公益董事，接著於2月23日召集臨時董事會，選出新董事長，並任命新的代理校長，組織新校務行政團隊，進行各項準備，以迎接熱心教育公益的新捐資人組成新屆董事會。若能順利獲得新資金挹注，預將於5月前恢復繼續正常辦學。

高苑科技大學於111年年初，由15位新任董事接手，組成第11屆董事會。但因未依法捐助資金，而後使得學校被教育部列入專案輔導，導致學校教職員迄今達9個月未領薪，學生生活及教學設施維護也受到若干影響。

11屆董事會不願捐資，而後陸續辭任董事，至111年底全體董事辭去職務。橋頭地方法院乃於112年2月初選任出教育部及學校推薦的教師代表擔任公益董事，之後在教育部指導下，於2月23日召開董事會，決議選出學校教師代表葉怡君擔任董事長，並任命張宏宇教授為代理校長，組成新的校務行政團隊。

教育部於首次召開的公益董事會會議時，由技職司柯副司長全程列席指導，並且指示董事會與具捐資意願的熱心教育人士逐步更替董事席次，並提示應捐助達一定金額以解除專案輔導學校的程序。

高苑科大若能順利獲得新資金挹注，預將於今年5月前恢復繼續正常辦學，成為國內在教育部指導下第一所由校方及教師自救會自行對外募資重整成功的私立學校，也創下國內私校教育史上的首例。目前數萬名校友與60多家產學合作企業正引頸企盼學校再創新局，重振校風！