東海大學領航2023 數據驅動創新應用大賽 祭出百萬獎金挑戰邁向數據未來

東海大學AI人工智慧開花結果，今年更是整合產、政、學、研資源，盛辦「2023數據驅動創新應用大賽」。該大賽由台灣微軟及鼎新電腦贊助總額100萬元獎金，吸引全國學生組團來挑戰。東海數位創新碩士學位學程榮譽主任周忠信表示，透過這次比賽，不僅可培養學生活用數據發展創新的能力，企業也可以發掘優秀的學生團隊，為AI產業的未來注入新的活力。

東海大學主辦「2023數據驅動創新應用大賽」，活動報名於2/15(三)正式開跑。為培植國內具備運用數據創新能力的人才，東海大學在數位發展部數位產業署指導下，偕同中華企業資源規劃學會、中華民國電腦學會、台灣軟體工程學會協力，盛大辦理一年一度的全國數據大賽。此次大賽受台灣微軟及鼎新電腦關注，提供超過百萬的高額獎金吸引全國大學院校之相關科系在學學生廣泛討論，組團摩拳擦掌準備前來挑戰全國大賽。

東海大學AI人工智慧開花結果，今年更是整合產、政、學、研資源，盛辦「2023數據驅動創新應用大賽」。圖／東海大學提供

周忠信教授以「AI思維：不需艱深技術，不用鉅額投資，任何企業都適用的進化關鍵」一書榮獲110年度經濟部中小企業處金書獎，指出此次是基於推展AI思維、數據驅動的想法，所以特別規劃了全國性的「2023數據驅動創新應用大賽」並邀請知名贊助廠商及主、協辦單位一同舉辦。比賽目標除希望厚植相關人才外，更希望發掘參與比賽的學生，與企業共創數據驅動的大未來。

東海大學表示，在數位經濟與元宇宙時代下，萬事萬物皆可映射成數據。因此，從數據出發，驅動智慧城市、智慧企業、智慧製造等創新應用，顯然是未來的重要發展趨勢。教授周忠信目前特別專注於數位創新轉型、企業AI以及智慧製造等相關研究，並在協助兩岸十多家機械與製造等相關企業發展AI創新應用解決方案，這些企業包括研華科技、漢翔航空、台中精機、上銀等。本次由東海主辦的「2023數據驅動創新應用大賽」正是這個該趨勢的體現，相信這次活動是邁向未來AI數位科技應用與教育的一大里程碑。