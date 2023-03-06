凱斯教育攜手北京大學光華管理學院台灣校友 推廣SDGs進入偏鄉

「對於偏鄉的孩子而言，打開一本書就如同在深山中踏上登機門一般，文字帶著孩子無國界遨遊，圖片讓孩子看見世界各種景色，每翻一個頁面就是新知識、新文化、新收穫！」這是凱斯教育想帶給偏鄉學童的初心。今年凱斯偏鄉義工服務團隊推展已邁入第十個年頭，凱斯教育執行長吳敏蘭表示，希望透過專業教案，讓今年目標10所學校的SDGs繪本閱讀種子課程能永續傳承下去。

有鑑於國內偏鄉教育資源普遍缺乏，為灌溉更多偏鄉教育種子，凱斯教育自2014年開始至今以實際閱讀推廣計畫落實在行動上，希望為偏鄉英語教育做出更多有價值貢獻。

去年聖誕節，北京大學光華管理學院台灣校友會發起「送SDGs耶誕書箱至偏鄉小學」募款活動，北京大學光華管理學院台灣校友會會長王永弘指出，校友們非常熱情且積極踴躍贊助10所學校的書箱款項，有些校友還極力爭取更多學校名額。

北京大學光華管理學院台灣校友會於聖誕晚會發起「送SDGs耶誕書箱至偏鄉小學」募款活動。圖／凱斯教育提供

2月16日凱斯教育、凱斯幼兒園與北京大學光華管理學院台灣校友會校友們懷著滿腔熱血，一早從台北開車進入新竹尖石鄉層層山巒裡的玉峰國小，這是永續繪本推廣活動的第一站，老師們也期望她們可以做得更多。當到達玉峰國小時，孩童一看到吳敏蘭就開心說道：「喔！我知道～我知道！妳是在紐西蘭出生的！」因相隔快一年時間，孩子們還記得凱斯老師，這讓大家感到非常雀躍。

吳敏蘭藉由繪本引導分享，『我們每一個人都可以改變世界』也可以不受刻版印象而被限制能力。而凱斯幼兒園園長韓菀婷、凱斯教學部老師們與北京大學光華管理學院台灣校友會校友們，也一起透過實際活動體驗與設計遊戲，將繪本裡生動的圖案引領孩童認識，讓他們體會不一樣的學習與看法。這看似嚴肅的永續議題，卻也激發孩童對議題關注與重視。並且還進行性別平等討論，如同工不同酬，要怎麼辦？讓孩子們了解不論男女都該平等對待與尊重，這些都是教育的一環，也啟蒙偏鄉孩子的正確觀點，開啟他們不同的視野。

翻轉偏鄉教育需要更多資源與各界支持，多年來許多民間團體投入愛心，讓許多偏鄉學校硬體設備都已翻新，但嚴重欠缺的卻是「軟體」，也就是人力師資與閱讀的陪伴，而如何啟發偏鄉孩童的視野，更是重要的一環。如同凱斯偏鄉服務團隊裡的老師運用各領域專長，不論是英語歌謠、導讀繪本、跨文化主題、藝術創作、攝影教學與戲劇演出等，無不卯足全力，希望提供更多元體驗與學習給孩童。

凱斯教育攜手北京大學光華管理學院台灣校友會將SDGs永續發展目標推進偏鄉國小。圖／凱斯教育提供

凱斯教育強調，用微笑、熱情和擁抱，讓深山孩童記住我們，也在孩子心中種下一顆好奇的種子，期望凱斯偏鄉服務能帶給孩子對自己未來有無限可能。三月份起凱斯將前往更多資源相對弱勢小學，用行動力把閱讀的美好傳遞出去，期待更多偏鄉孩童能藉由閱讀計畫，啟發更多無限想像力。

凱斯偏鄉服務故事 ：http://events.catsschool.com.tw/post/2021/outreach

凱斯教育官網：http://catsschool.com/

凱斯教育粉絲團：https://www.facebook.com/catsedugroup