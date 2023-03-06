產學攜手共推數位科技與創新概念 提高資安防禦力

為了推進數位科技與創新概念，社團法人中華民國數位金融交易暨資料保護協會攜手世新大學管理學院共同產學合作，辦理數位創新沙龍座談小聚。3月4日在世新大學管理學院隆重舉行首次座談，系列講座旨在推廣金融科技、數位轉型、AI應用、工業務聯網應用及國際資安組織發展現況等領域的知識，進一步提高國內產官學各界的資安防禦力。

2022年到2023年全世界駭客攻擊大增，造成個人、企業、政府外資洩漏嚴重，社團法人中華民國數位金融交易暨資料保護協會游尚儒理事長認為，資訊安全是智慧城市治理中重要的一塊，需要產學共同關注，有幸邀請世新大學共同辦理講座，並在首次講座邀請到重磅講者，前國網中心研究員、台灣雲端安全聯盟理事長、微智安聯創辦人蔡一郎執行長，將資安產業最前沿實況與各界分享。

蔡一郎專家分享SHODAN的實際應用，引發現場與會者熱烈討論。圖／數位金融交易暨資料保護協會提供

在座談會中，與會者們就如何在企業數位轉型中的資安問題進行深入討論，蔡一郎執行長進一步分享業界防禦駭客攻擊手段、路徑、方法及各種攻擊案例的經驗與見解，展示出真實駭客盜竊個資後的散布與販售方法，並強調AI技術的應用不僅僅是提高效率和節省成本，更是推動企業創新和轉型的重要工具。目前，AI技術已經廣泛應用在醫療、金融、製造等多個領域，成為了推動產業升級的重要力量。

在工業務聯網應用方面，蔡一郎專家表示如亞馬遜自動物流工廠、特斯拉自動化工廠，工業務聯網可以實現工廠、設備、產品之間無縫連接、協作，提高生產效率和品質，同時也能夠實現生產過程的智能監控和數據分析，進一步提高企業的競爭力，此外，蔡一郎專家介紹搜尋引擎SHODAN的實際應用，透過搜尋引擎可找出臺灣物聯網設備的資安風險，引發現場與會者熱烈討論。

世新大學副校長廖鴻圖博士、微智安聯創辦人蔡一郎執行長及與會者合影。圖／數位金融交易暨資料保護協會提供

沙龍系列座談小聚未來將陸續邀請更多業界專家參與演講和座談，分享在金融科技、資訊安全、數位轉型、AI應用、工業務聯網應用、國際資安現況等領域的專業見解和經驗，備受期待。未來講座資訊將發表於協會Facebook粉絲專頁，歡迎各界報名一起共襄盛舉！

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