陳建仁院長視察南臺科大H2創業家族圓夢宿舍

行政院院長陳建仁、教育部政務次長劉孟奇及臺南市市長黃偉哲等政府官員，於3月5日至南臺科技大學視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升現況，南臺科大校長吳誠文率領校內主管陪同出席，並感謝各長官貴賓蒞臨。

行政院長陳建仁於致詞時表示，南臺科技大學是一個充滿活力朝氣的學校，2019年南臺校慶時就曾來過南臺，看到南臺科大不斷精進，令人感動，南臺學生創意、創新、創業的特質是企業界很喜歡延攬的人才。近年來，各級學校受到少子化現象的衝擊，南臺科大招生情形仍名列第二，給南臺灣家庭一個無限美好，追求理想的好基地。陳建仁院長並舉陳之藩先生所著劍河倒影中師生共創及美國microsoft、google公司年輕人創業的例子來勉勵大家，希望年輕人能互信並共同合作。陳院長進一步表示，教育是弱勢族群翻身的機會，政府與學校要一同努力，讓學生達成夢想，使社會更安定，國家更強盛，也希望南臺科大和南臺灣各大學共同努力，讓年輕人為台灣注入未來的展望和希望。

圖說二：行政院院長陳建仁致詞肯定南臺科大辦學績效。圖/郭文正

南臺科大校長吳誠文除對行政院長及各級長官蒞校視察表示感謝外並指出，該校為因應教育部大專院校宿舍提升計畫，改善空間品質及強化公共空間機能，耗資2597萬元執行H2創業家族圓夢宿舍提升工作， 此次修建完成的H2創業家族圓夢宿舍，樓層1樓規劃為公共交誼廳、討論室、輕食料理區、創造區；樓層2、3樓則為寢室區，寢室走道外牆為學生創作陳設與展示之空間，強調營造活潑輕鬆，且具家庭氛圍及創業族群特色的學生宿舍活動空間。

該宿舍原為南臺科大創新育成中心，因與文化部在臺南火車站周邊經營臺南文化創意產業園區及經濟部中小企業處南科育成中心合作的關係，原校內育成中心廠商已輔導進駐上述二地，使原場地逐漸釋出。南臺科技大學為活化學校空間並增加學生宿舍床位供給，規劃將該校H2棟改為學生宿舍(提供120個床位)，此空間規劃除了作為學生宿舍之用外，更規劃多功能開放空間，提供全校師生活動辦理及展演空間之運用，期望學生在良好的校園環境中，孕育創業能量。

圖說三：南臺科大校長吳誠文(由右至左)、台南市長黃偉哲、行政院院長陳建仁等共同聽取簡報。圖/郭文正。

「H2創業家族圓夢宿舍」的內裝改造工程，係在教育部「輔助專科以上學校提升基本設施及公共空間整體改善計畫」的支援下，建置優質的公共空間來提升住宿及生活的品質，希望引入環境資源與創業者社群共處「場域學習」模式，並導出創業能量，並與創業者論壇「激盪學習」，以創業者多功能交誼場域，促成學生在群體教育中形成同儕共學，培養自我發展能力，以奠定技職教育的發展基礎。