廣告系畢業生的靈魂拷問：如果我們不做廣告？

來自00世代，傳播業界必看！



根據Cheers雜誌指出，00世代對於新資訊具高度開放性，擁有多認同、多人設、多定位的特質。2023年業界也將迎來第一批擁有00世代思維的畢業生，而輔大廣告系第26屆學生正是其中一員。

但隨著泛創意領域的工作選擇增多，廣告產業不再是新鮮人做創意的唯一選擇，再加上00世代找工作多以興趣為導向，導致人才逐漸被分散。擁有四年專業系所培育的輔大廣告系第26屆畢業生，在即將踏入職場之際提出了「如果我們不做廣告」的假設。

黑函操作：人才都在我這，想找的話就來吧！

以漫畫式的拼貼黑函作為創意包裝，將創意黑函廣發給傳播業界的主管、創意及人資等，除了點出業界現正面臨的缺才危機外，亦期望引發業界人士對畢展產生更多好奇，願意進一步關注畢展和學生的後續行動。

「台灣廣告業必須面對的真相-真相一」。圖／擷取自Now事大學生Instagram

台灣廣告業必須面對的真相一：廣告系畢業生想進入廣告公司的比例比過往少

真相一影片以輔大廣告歷屆學生進入傳播相關產業比例逐年減少的現象作為開頭，將其包裝為具警世意味的災難片，帶出台灣廣告業面臨的缺才狀況。此外，也實際訪問奧美集團創意長龔大中，透過其現身說法正式為主題企劃揭開序幕。

「台灣廣告業必須面對的真相-真相二」。圖／擷取自Now事大學生Instagram

台灣廣告業必須面對的真相二：廣告業界即將失去最合適的人才？！

片中實際訪問歷屆輔大廣告系友與畢製小組合作之企業主，分享其對於輔大廣告第26屆學生的看法。訪談中道出輔大學生是業界不可或缺的人才，但如此優秀的人才卻提出不做廣告的假設，意味著廣告業界可能即將失去最合適的人才。

在業界對人才有高度的需求下，如果連就讀廣告本科系的學生都不進入廣告傳播業，首當其衝的便是傳播業界。對於輔大廣告第26屆畢業生而言，不進入廣告產業太可惜，對傳播業界而言，要放棄這樣的人才太可惜，所以最好的結局就是攜手讓假設—「如果我們不做廣告」無法成立。此次畢展提供業界與新世代近距離交流互動的機會，也設置學生作品展區，以展現此屆輔大廣告系學生的廣告實力，以及新世代在數位上的觀點和趨勢內容。時間地點為 2023年3月24日(五)至3月26日(日)於松山文創園區北向製菸工廠一樓展出。