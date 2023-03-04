味覺與視覺的盛宴！東海大學新上市「幼幼瓶」鮮乳外觀設計擄獲孩子心

東海大學為鼓勵兒童多喝鮮乳以攝取足夠鈣質，今推出「幼幼瓶」系列鮮乳，包裝由東海創意暨藝術學院設計，以嶄新外觀吸引兒童飲用，東海大學副校長兼實習農牧場牛乳加工廠廠長詹家昌表示，未來將提供健康及安全的東海金牌牛乳搶占兒童市場。

東海大學為鼓勵兒童多喝鮮乳攝取足夠鈣質，現推出全新小瓶裝250ml「幼幼瓶」協助兒童成長發展，全面供應東海附小及附中學生，並同時限量在乳品小棧對外銷售。東海創意暨藝術學院院長許和捷設計此次「幼幼瓶」外包裝，以可愛活潑兒童風格，融入東海乳牛意象，讓孩童們為之驚艷。詹家昌說，東海大學擁有牧場與優質的乳源，也生產鮮乳、優酪乳以及牛乳系列冰品，今年初引進250ml全自動充填鎖蓋機設備，將讓學童乳的生產更有效率。

東海大學出產的鮮乳已連續16年榮獲「金字招牌獎」，東海鮮奶是安全有品質保證的食品。圖／東海大學提供

東海大學出產的鮮乳已連續16年榮獲「金字招牌獎」，東海鮮奶是安全有品質保證的食品，近期將陸續推出小瓶裝保久乳系列-全脂牛乳、紅茶牛乳，歡迎遊客與民眾到訪東海大學參觀選購。目前，東海小瓶裝乳品、優酪乳全面供應東海附小及東海附中學生，以及限量在乳品小棧對外展售。詹家昌表示，面對少子化，東海大學正積極進行資產活化，東海牛乳加工廠設備升級將讓生產更有效率，產品個人化客製限量商品，未來將提供更多消費者東海大學生產的產品。