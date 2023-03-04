企業線上學習政府最高補助15萬 3/10中午截止

時序進入三月，各大企業展開校園徵才，近期，台灣就業市場需求強勁，勞動部公布2023年1月失業率3.5%，比去年同期下降，企業興起搶人才大戰。青年人對工作的選擇，不再只考慮薪水，公司是否提供成長學習機會，也成為考量就職關鍵。

經濟部中小企業處成立的「中小網大」數位學習平台，將提供免費企業專區服務，讓企業可以輕鬆推動人才培育工作。曾連續多年申請「中小網大」企業專區，並自製學習內容的金箭印刷，即搭配Vyond影音動畫教學，讓內部學習氛圍完全不一樣，推動學習計畫的金箭管理處協理紀麗君說，引進Vyond動畫軟體，讓年輕人將老師傅的經驗利用動畫方式呈現，讓學習變得有趣與豐富。相較過去，金箭著重在成果驗收，導入即時測驗系統Kahoot，辦理趣味競賽，引起同儕之間互動砥礪的學習氛圍。

回顧推動學習成效，紀麗君說，過去教育新人都要老師傅手把手地教，若老師傅有空可以盡心教，若沒空，新人就會待不住，現在，透過中小網大平台，把老師傅know-how變成線上課程，新人可以自己上線學習，降低了27%的離職率，同時，金箭也做出跟市場不一樣的成長曲線。

「中小網大」平台執行單位中華軟協表示，推動中小企業處之企業組織學習服務專案，最高可補助15萬元，此外，中小網大平台還提供免費企業專區平台服務，提供學習人數200人及10GB免費儲存數位教材空間。

凡符合經濟部中小企業處公告「中小企業認定標準」之中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業。或申請本專案之企業規模至少勞保投保人數至少10人(含)以上。或申請本專案之企業專區學習人數至少10人(含)以上皆可以提出申請，截止收件為3月10日中午12:00前。收件截止與繳交項目請至「推動企業組織學習服務專案申請平台」https://www.smelearning.org.tw/news.php?node=707。