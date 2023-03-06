頂級輕奢箱包CROWN　人氣單品BOXY升級上市

隨疫情解封，加上新年開工，一切正慢慢步上軌道，出差出遊的機會也多了起來，此時免不了考慮重新添購一咖行李箱，來展現2023年新氣象。頂級MIT品牌CROWN本季也推出新品，在原本的熱銷系列BOXY中推出全新款式，為都市走跳、旅遊日常提供更多優質選擇！

說到BOXY系列，就讓人聯想到可愛的顏色和貨櫃直條紋的霧面箱體，帶著出遊美到讓人怎麼拍都拍不膩，更重要的是它的前開式收納設計，不用因為臨時需要放個東西，就必須在公共場合把整個行李箱攤開，超便利這點深受旅行和出差族的喜愛。本次的新款式BOXY雙前開鋁框登機箱，將BOXY的經典優勢在小巧箱體上發揮地淋漓盡致，新增多重收納空間便於分門別類歸納物品，兩色選擇鼠尾草綠、珠光鐵灰，低調簡約卻搶眼，出遊出差都可自由搭配。另一款BOXY寬拉桿鋁框登機箱則專為追求輕鬆旅行的人打造，多段式寬拉桿增加前推的支撐度，移動穩固不費力，沉穩的黑色、鋼鐵灰質感爆棚，尤其適合商務菁英，在忙碌的出差旅程中，能夠始終從容優雅。BOXY系列新箱款目前獨家上市中，兩款分別於家樂福和MOMO購物獨賣，獨家獻給講究品味和品質的旅人。

商務菁英看這裡！寬拉桿鋁框登機箱展現俐落率性。業者/提供

搖身一變收納王者 輕奢品牌CROWN經典款大升級

挑選出差旅遊必備好夥伴的旅行箱，品質和時尚度都絕不能妥協，來自台灣、擁有頂級工藝的CROWN，本季以深受喜愛的經典BOXY系列推出全新款式──雙前開鋁框登機箱，保留經典的極簡直條紋，同時增加多功能的收納空間，輕巧的登機箱配上便利的前開、側邊收納設計，讓旅途輕鬆度直線UP！新款雙前開鋁框登機箱保留了美國頂級SJ.TOBOL 雙靜音輪具、TSA海關鎖等頂級規格的配備，華麗變身為隨身小箱的收納王者，搭配最受歡迎的鼠尾草綠，仙氣指數滿點，春夏出遊美到翻，而另一色珠光鐵灰則是提供喜歡中性帥氣風格的朋友一個內斂又質感的選擇，堪稱出門走跳必備時尚單品。

商務菁英看這裡！寬拉桿鋁框登機箱展現俐落率性

打造最強收納空間分分鐘搞定旅行配件 實現優雅態度。業者/提供

出遠門最怕大包小包，手忙腳亂失去方寸，尤其出差時，忙於工作之餘，還要攜帶和照顧隨身物品。別擔心，CROWN BOXY新品讓你輕鬆展現如劇中男女霸總的優雅菁英範兒！BOXY寬拉桿鋁框登機箱最大特色便是加寬的拉桿設計，別看好像只是小小的變化，可是大幅增加了前推的支撐度，推動箱體輕鬆許多，同時也更好抓握，安全性和移動性都大幅提升，在忙碌的旅程中，不再因為沉重的行李而感到疲憊。底部也有握口設計，搬動方便，同樣繼承TSA海關鎖和SJ.TOBOL 雙靜音輪具的頂級設計，經典的前開蓋設計讓收納依舊超便利，更重要的是本次推出的百搭色系黑色和鋼鐵灰，帥氣又質感絕佳，超級適合對品味要求高、喜歡內斂格的菁英人士，整趟旅途氣場拉滿！

CROWN春夏大方送 回饋優惠入坑好時機

新的一年，CROWN依舊推出多重優惠回饋消費者，本季百貨方面推出滿千送百，於03.10-3.13、03.24-03.27單筆消費價滿8000就現抵800元，同時大受時尚潮男潮女歡迎、無敵帥氣的悍馬箱系列，更以橘色、綠色和藍色三款超生火色系於3月享特價7折，而且單筆消費滿25000元再贈BRIC’S 藍色軟布旅行箱30吋乙只(原價11800)，簡直是旅行箱當前搶購盛況的唯一福音！

網購活動方面，MOMO購物網也於03.01-03.12祭出限時悍馬箱特價7折，BOXY也享超狂特價21吋6038元、26吋 7238元、28吋胖胖箱7438元(MOMO獨家款)、29吋8138元，任一尺寸隨心挑，大小箱款入手趁現在。另外，家樂福部分，則推期間限動促銷活動，以低調奢華霧面雙齒防盜拉鍊箱挑戰旅行箱最狂價格，輕鬆擁有質感好箱！