重新定義「面對面實體會議」 世界巡迴新書交流會台灣場

會議價值由你定義,工作品質由你決定!重新定義「面對面實體會議」Time to Reframe: the New Role of F2F Meetings 世界巡迴新書交流會台灣場將於3月9日(四)晚上19:30至21:00在台北市中山區明水路575號綺麗廣場正式展開,在交流會中,本書作者暨會議設計師 Mike van der Vijver 將挑戰我們原本認識的「面對面的實體會議」。

正如新書書名:Meetings by Default, or meetings by Design? 過去幾年,世界溝通的方式、社會環境以及組織關心的優先順序都發生了巨大的變化。手邊籌辦的會議該如何因應調整呢? 會議的本質是什麼?學習、建立關係,還是其他目的?相較於其他溝通形式,尤其是「線上會議」,實體會議應該要幫助我們達成什麼?如果要提升會議的品質,需要付出什麼?考量什麼? 是時候進行不同的策略思考了!

