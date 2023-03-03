重新定義「面對面實體會議」 世界巡迴新書交流會台灣場

會議價值由你定義，工作品質由你決定！重新定義「面對面實體會議」Time to Reframe: the New Role of F2F Meetings | ACCUPASS 活動通 世界巡迴新書交流會台灣場將於３月９日(四)晚上19:30至21:00在台北市中山區明水路575號綺麗廣場正式展開，在交流會中，本書作者暨會議設計師 Mike van der Vijver 將挑戰我們原本認識的「面對面的實體會議」。

正如新書書名：Meetings by Default, or meetings by Design? 過去幾年，世界溝通的方式、社會環境以及組織關心的優先順序都發生了巨大的變化。手邊籌辦的會議該如何因應調整呢？ 會議的本質是什麼？學習、建立關係，還是其他目的？相較於其他溝通形式，尤其是「線上會議」，實體會議應該要幫助我們達成什麼？如果要提升會議的品質，需要付出什麼？考量什麼？ 是時候進行不同的策略思考了！

手刀報名這場帶有策略性的討論又發人深省的交流會，為會議品質加分!!!重新定義「面對面實體會議」Time to Reframe: the New Role of F2F Meetings | ACCUPASS 活動通