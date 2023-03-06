擁十萬粉絲寵物行為訓練師Lia 毛小孩都愛她

一許多養毛小孩的民眾，對於【寵物行為訓練】跟【寵物溝通】這二者差異感到好奇，從事寵物訓練的美女溝通師Lia，是ABRA亞洲訓練師，也是行為治療師培訓，更是DINGO寵物照護管理士，她從事寵物行為訓練已有二年，她在IG人氣有十萬，在業界相當熱門，還自拍YT頻道經營，Lia表示，寵物行為訓練主要跟溝通不太一樣，像是有寵物會隨地大小便，或是亂咬東西，這樣的行為就不能夠用溝通的方式進行，我們的訓練比較是背後的需求是那些，因為狗狗有這些行為就有原因，用理論和文獻的方式就做行為上的判斷，也有一些科學的原因。

寵物行為訓練師Lia指出，一般的寵物溝通，就是看寵物的照片，然後寵物溝通師會跟寵物連結牠的頻率進行溝通，而一般外面寵物溝通有透過照片，也有現場帶毛小孩進行溝通，更有寵物的離世溝通，比較是用頻率感覺寵物的能量，而大部分的民眾有需求還是會先找寵物行為訓練師，Lia說明，要當上訓練師一定要有證照，當初自己花了二年時間，專研許多文獻跟研究，像是Lia通常都是到府接案，現在服務主要有桃園、雙北、基隆，而最多個案找她做博美的訓練，因為她也是養博美，像是，Lia說像是柴犬、博美、法鬥、哈士奇都滿常接的，喜歡狗狗的Lia，也專做狗狗的訓練，來找她的毛小孩都也愛她。

民眾陳小姐表示，自己如果是寵物有異樣的行為，會先找寵物訓練師，而如果是寵物離世，也會想找寵物溝通師，了解毛小孩的想法，畢竟養毛小孩都像是自己的家人，市面上有這樣的訓練師跟溝通師，都可以給喜歡毛小孩的飼主參考。