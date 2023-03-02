台北VIS國際實驗高中榮膺CIS會員 獲國際肯定

歷經兩年半漫長申請及嚴謹審核與面談，繼TES台北歐洲學校後，台北VIS國際實驗高中今(2)日正式宣布成為CIS國際學校理事會會員學校，代表VIS辦學成果獲國際肯定，也象徵在地實驗教育程度已接軌世界。

VIS國際實驗高中總校長黃禮騏表示，加入CIS國際學校理事會能讓學子們從全球教育社區網絡中獲益，並享有專業教師培訓課程和豐富國際教育資源，可確保VIS高品質教育，且有利於未來申請海外頂尖大學時，占領先機且更具競爭力。

CIS國際學校理事會成立於1949年，總部位於荷蘭，其宗旨為全球國際學校和國際教育機構提供認證、培訓和相關資源，以幫助會員學校實現卓越教學和學術成就。CIS通過高質量國際教育，激起全球公民快速發展，連接世界思想、文化和教育工作者，該願景與VIS國際實驗高中創立理念不謀而合。VIS鼓勵學生善於使用在地教育資源，用理性批判方式學習，關注全球事件和國際議題，建立寰宇視野並具備世界公民素養。

VIS國際實驗高中的創新教學獲得CIS國際學校理事會的認可與認證。圖／台北VIS國際實驗高中提供

CIS國際學校理事會為全球知名的國際教育機，旗下會員學校皆為世界各地首屈一指超級名校。如1872年創校、位於美國紐約的百年貴族名校Dwight School、英國牛津大學及倫敦帝國學院、KCL國王學院及在台灣享有盛名LSE倫敦政經學院、加拿大多倫多大學、香港大學及明星名流子女爭相就讀的香港耀中國際學校等。

VIS國際實驗高中能通過嚴格審核流程，順利成為CIS在台灣的第五所會員學校，實屬不易，可說是全球教育界的台灣之光。證明在地國際教育及全球教育，已達到世界級水準。成為CIS會員，須具備下列四大優勢：

1.認證：提供國際認證，確保學校和教育機構遵守國際教育標準，持續為學生提供高質量的教育。2.網絡：加入CIS可獲得一個全球教育社區網絡，與其他學校和教育機構建立聯繫，分享最佳實踐和經驗。3.培訓：提供專業培訓課程，幫助學校和教育機構的教師和領導者，提高教學和管理技能。4.資源：提供大量教育資源，包括教學、研究報告和教育趨勢，幫助學校和教育機構掌握國際教育發展的最新脈動。

VIS鼓勵學生善於使用在地教育資源，用理性批判方式學習，關注全球事件和國際議題，建立寰宇視野並具備世界公民素養。圖／台北VIS國際實驗高中提供

教育部公布《中小學國際教育白皮書》中指出，致力將國際教育向下扎根，為及早培育具備國家認同、國際素養、全球競合力和全球責任感的地球村公民。參與規畫的教育部國際及兩岸教育司教育參事邱玉蟾表示，「當時定位國際教育，即希望從小能培養21世紀具有國際能力的人才。」此次VIS國際實驗高中加入CIS國際學校理事會，可致力開拓全球化新頁，正是呼應此方針為最實際又有力行動。