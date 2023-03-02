商研院二代經營實學班 第十屆始業式今登場

許添財：以「四新一用」克服「全新全缺」

財團法人商業發展研究院 Commerce Development Research Institute（簡稱「商研院CDRI」）廣受業界好評的基業長青創二代經營實學班第十期於今(2)日假HOTEL COZZI和逸飯店台北忠孝館舉行始業式，現場有20多位來自北中南部的企業主或二代參與，涵蓋餐飲、零售、電子零組件、製造、紡織成衣、營造、物流…等。首日上午邀請商研院(CDRI)許添財董事長、院長王建彬向所有學員們勉勵致詞。

緊接著登場的是由逢甲大學人言講座教授許士軍理事長講授《數位時代下的經營與管理思維》，下午則是研華股份有限公司何春盛共同創辦人為大家講授《數位科技變化下的企業發展》。晚餐時段，在學員們享用精心準備的佳餚時，將由二代班學長姊與大家進行聯誼交流時段。

商研院(CDRI)許添財董事長以「四新一用」勉勵學員們在「新經濟世代」的挑戰中再崛起。

許添財指出，身為企業準接班人要徹底醒悟，這是個「全新也是全缺」的新經濟時代：新環境、新常態、新問題、新競爭，什麼困難都新；缺工、缺水、缺電、缺糧，什麼資源皆缺。正當數位經濟才要起飛，馬上遇到新冠疫情橫掃全球，緊接著又是戰雲密佈與停滯膨脹的威脅。但當大家看到絕境絕望近逼，我們卻看到新希望與新機會迎面而來。要在這最壞也是最好的時代再崛起，請謹記「四新一用」：新知識、新思維、新視野、新願景與唯才是用。

新知識：傳統服務是人對人的服務，在數位經濟之下人則被數位化；傳統人與人的連結也變成載具與載具的連結。透過提供主動、即時、個人化與互動式服務過程所搜集的大數據，經演算與人工智慧的預測，而對設計、生產、銷售與服務產生創新思維、策略及商業模式的最快速與精準反饋。

學習與應用新知識絕對是新領導人所必需。但沒有自己的一套新思維，擴展自己的新視野，內心擘畫的新願景，將無法化新知識為新力量，當然經不起全新的競爭與全缺的困難考驗。

許添財董事長更進一步強調，這也是一個人無法成就事業的時代。由上而下，唯我獨尊遲早要失敗，即使過去贏來賺來的，難免都要加倍奉還。其實什麼缺都不用怕，怕的就是缺人才。用人任事謹記「唯才是用」就對了。當你的身邊圍繞的都是人才，不只問題難不倒你，透過人才的相互競爭與合作，無能的人無法接近你，無德的小人也騙不了、害不了你。

一手打造商研院(CDRI)二代班的王建彬院長表示，採小班菁英制的二代班，是以「高階領導」為研習核心，「做之中學」為體驗實踐，以「實務導向」為主軸。本期為所有學員們量身打造一系列課程內容，包含《數位時代下的經營與管理思維》、《由日本長壽企業探索台灣企業的永續與傳承》、《美學經濟與設計》、《策略轉折與創新成長》、《零售業的未來》、《公司成長策略》、《邁向品牌之路》、《產業競爭策略：如何突破群雄環繞》、《建構網路關係創新價值》等領域，更為本屆學員背景設計《零售4.0》以及《新漢工業4.0戰情室》的見學課程。 王建彬院長進一步指出，6年多來累積200多位二代班學員，學員遍及全台灣，藉由異業結合、相互提攜、共同投資、諮詢問題、促成商機等，一路相互扶持至今。此外，二代班每期課程內容豐富多面向，並都會與時俱進的做調整，像去年第九期二代班課程安排前往新漢智能系統見學，本次將會在台北和逸飯店住宿兩晚，參與學長姐聯誼與學員交流聚會，掌握領袖格局，成功達成接班任務。