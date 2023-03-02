臺大生傳EMBA招生倒數一周　加入菁英搖籃刻不容緩

執國內農學院牛耳的臺灣大學，培育農產業行銷傳播及農鄉社會永續發展專業人才的「生物產業傳播暨發展學系」，(以下簡稱生傳系)，將於112年3月9日(星期四)截止生傳EMBA招生報名，加入跨域創新經營菁英搖籃刻不容緩！

系主任黃麗君教授表示臺大生傳EMBA創造以行動學習、移動教室的跨領域菁英交流學習環境；以強化EMBA學生的農業創新能力。課程聚焦於國內外農業發展與創新管理兩大主軸，授課內容涵蓋休閒農業、食農教育、創新創業、行銷傳播等，同時搭配行動學習、移動教室，成為農產業鏈結的橋梁；進而培育跨領域人才，營造創新的環境，締造新的產業合作學習模式。

臺大生傳EMBA招生說明會雲林場。圖/臺大生傳EMBA提供

臺大生傳EMBA迄今已招收了五屆學生，個個臥虎藏龍，涵蓋各種領域的傑出人士，包含農業、食品業、餐飲業、養殖業，還有科技業與傳播業領域的專業經理人，更有律師與會計師前來就讀。近期農委會公布的第六屆百大青農輔導計畫，臺大生傳EMBA更有五位同學獲選百大青農，不僅如此，臺大生傳EMBA也有多位神農獎得主。臺大生傳EMBA不僅有優秀的農業專家，還有兩位菁英獲得農委會漁業署模範漁民。另外，第二屆臺大生傳EMBA同學所帶領的團隊，建造了亞洲首座的溫室展示中心，榮獲德國iF設計獎肯定。在設計界，台灣唱片設計先驅──知名藝術家李明道，也以臺大生傳EMBA就讀為第一選擇，李明道也是2023台灣燈會的主燈「玉兔壯彩」操刀手。

臺灣大學生物產業傳播暨發展學系EMBA學生獲獎者合影。圖/臺大生傳EMBA提供

臺大生傳EMBA是農企業專業人士選擇再度進修的首選，不僅可以建立起學校師長與學長姐的人脈網絡，與政府部門等公司或單位負責人與高階主管等專業人才聚集，還可透過多元人才交流，拓展跨領域的合作商機。臺大生傳EMBA報考日期自112 年2月17日至3月9日(星期四)止，有志成為跨域創新經營菁英者請把握機會。

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臺大生傳系碩專班簡介網址：http://www.bicd.ntu.edu.tw/zh_tw/bicd_lm

國立臺灣大學 EMBA 生傳碩士在職專班FB網址：https://www.facebook.com/BICDEMBA

臺大生傳EMBA報考日期：112 年 2 月 17 日 09:00 起到 3 月 9 日 17:00 止

招生資訊網址：https://exam.aca.ntu.edu.tw/gpu/default.aspx

聯絡方式: 電話:(02)3366-4421 林先生 E-mail: ntubicd@ntu.edu.tw