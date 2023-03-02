防震最新技術交流會3月30日免費參加

由於土耳其日前強震所造成的房屋倒塌和大量傷亡，讓加強防震和有效減災的技術受到高度的重視，國科會工程科技推展中心特地於3月30日下午舉辦「防震與永續工程跨域交流會」，地點在集思台大會議中心柏拉圖廳，會中邀集不同領域的專家學者，以智慧防震減災的前瞻思維共同探討，並發表最新的國科會防震技術研究成果，歡迎產官學研各界人士踴躍報名參加。

「防震與永續工程跨域交流會」專題演講專家簡介。圖/主辦單位提供

本活動邀請到的演講專家包括：中央氣象局地震測報中心陳達毅課長、國震中心周中哲主任、Alfa Safe耐震系統工法創辦人戴雲發總經理、國科會地震中心首席科學家馬國鳳特聘研究員等，將講解有關地震預警系統、建築物耐震研究、智慧防震與降低災損等實用的題目，有利於各界人士找到解決方案或創新研究。

「防震與永續工程跨域交流會」技術團隊簡介。圖/主辦單位提供

議程中並規劃國科會防震技術研發成果展示，技術團隊學校單位包括淡江大學水資源及環工系、中央大學橋樑與軌道工程中心、台科大營建系、國震中心台南實驗技術組、陽明交大土木系、成大地震科學系等涵蓋不同領域背景，並邀請相關技術應用之產業公協會共同參與，歡迎想要了解最新科技的專門技術人員前往交流，以及希望進行產學合作計畫的高階主管蒞臨參加。報名網址：https://forms.gle/x8MZsKEfctXF9yQN6，名額有限，請儘早報名。