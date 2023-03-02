知名優質住宿學校 「宜蘭中道雙語小學」招生說明會3/11台北登場

知名的優質住宿雙語小學，宜蘭中道小學招生說明會-台北場，將於112年3月11日（六）下午2:00，在台北火車站前的凱撒大飯店4樓北京廳舉行，歡迎有意了解中道雙語小學課程特色，以及學校環境的家長們踴躍報名參加。

中道雙語小學剛剛在二月間，榮獲教育部111學年「中小學數位學習深耕計劃課程推廣銀質獎」，這是北台灣唯一的獲獎學校。在現任副校長高麗鳳博士的帶領之下，從110學年開始，陸續申請了教育部的「國際教育融入雙語課程計劃」、「學校國際化」與「雙語數位學伴計劃」等，實施國際化雙語課程，並締結國際夥伴學校，進行異國線上共學、跨域文化交流等活動，讓學生活用中英雙語與程式語言，來跟世界連結，激發學生的學習熱誠，也讓孩子開拓了眼界，成為在疫情期間，另一道亮麗的學習風景線。

「宜蘭中道雙語小學」讓學生活用中英雙語，來跟世界連結，激發學生的學習熱誠，也讓孩子開拓眼界。圖/宜蘭中道雙語小學提供

中道雙語小學也是一所住宿型的小學， 16年來，累積擁有了豐富的課後輔導與住宿管理的經驗，可以讓家長安心的把孩子交給學校，不但能夠培養孩子獨立生活的能力，更可以增進與同儕相處的人際經驗，養成良好的做人處事態度。透過每五天的在校學習、兩天的返家與家人相處，對孩子的心智成長，有非常良性的幫助。

高麗鳳博士擁有多年的教學與行政經驗，深切掌握中道雙語小學的教育方針，是要辦一所「雙語並重、數位學習、國際教育」三位一體的全新型態小學，所以陸續採取了很多創造性的措施，來落實中道雙語小學的辦學理念，獲得眾多家長的認同與支持。

歡迎對中道小學的課程特色有興趣，同時想要了解住宿生活的內涵的家長們，報名參加說明會，專線03-930-3355或09-5599-8001，報名從速！